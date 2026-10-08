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    Keine neuen Züge für den Nordwesten - Alstom schiebt erneut

    Für Sie zusammengefasst
    • Regionalzüge verzögern sich nun zum siebten Mal
    • Die Auslieferung der 34 Züge beginnt erst 2028
    • Materialengpässe und Zulassung bremsen die Produktion
    Keine neuen Züge für den Nordwesten - Alstom schiebt erneut
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die neuen doppelstöckigen Regionalzüge für den Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen verzögern sich zum siebten Mal. Wie der Hersteller Alstom mitteilte, kann die Auslieferung der neuen 34 Züge für das Expresskreuz Bremen-Niedersachsen erst im Jahr 2028 beginnen. Zuletzt sollte der Einsatz 2027 schrittweise erfolgen.

    Als wesentlichen Grund für die erneute Verzögerung nannte Alstom wieder Materialengpässe sowie unvorhergesehene Herausforderungen im Produktions- und Zulassungsprozess. "Im Ergebnis wird für die Auslieferung der neuen Doppelstockzüge erheblich mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen", teilte der Hersteller mit.

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    Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hatte bei der letzten Verzögerungsmeldung im April mitgeteilt, dass man nicht mehr mit allen Zügen in diesem Jahr rechne. Nun wird es auch 2027 nichts. Wichtigstes Ziel sei, dass trotz der absehbaren weiteren Lieferverzögerungen keine Fahrten ausfallen müssen, hatte eine LNVG-Sprecherin schon im April gesagt. Als Reaktion wurde damals DB Regio beauftragt, ein Ersatzkonzept vorzubereiten.

    Der Konzern bedauere die Verschiebung der Auslieferung und etwaige daraus resultierende Unannehmlichkeiten für alle Projektbeteiligten und die Fahrgäste, teilte Alstom mit./bch/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 16,04 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +18,38 %/+74,45 % bedeutet.





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