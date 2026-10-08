Keine neuen Züge für den Nordwesten - Alstom schiebt erneut
- Regionalzüge verzögern sich nun zum siebten Mal
- Die Auslieferung der 34 Züge beginnt erst 2028
- Materialengpässe und Zulassung bremsen die Produktion
HANNOVER (dpa-AFX) - Die neuen doppelstöckigen Regionalzüge für den Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen verzögern sich zum siebten Mal. Wie der Hersteller Alstom mitteilte, kann die Auslieferung der neuen 34 Züge für das Expresskreuz Bremen-Niedersachsen erst im Jahr 2028 beginnen. Zuletzt sollte der Einsatz 2027 schrittweise erfolgen.
Als wesentlichen Grund für die erneute Verzögerung nannte Alstom wieder Materialengpässe sowie unvorhergesehene Herausforderungen im Produktions- und Zulassungsprozess. "Im Ergebnis wird für die Auslieferung der neuen Doppelstockzüge erheblich mehr Zeit benötigt als ursprünglich angenommen", teilte der Hersteller mit.
Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hatte bei der letzten Verzögerungsmeldung im April mitgeteilt, dass man nicht mehr mit allen Zügen in diesem Jahr rechne. Nun wird es auch 2027 nichts. Wichtigstes Ziel sei, dass trotz der absehbaren weiteren Lieferverzögerungen keine Fahrten ausfallen müssen, hatte eine LNVG-Sprecherin schon im April gesagt. Als Reaktion wurde damals DB Regio beauftragt, ein Ersatzkonzept vorzubereiten.
Der Konzern bedauere die Verschiebung der Auslieferung und etwaige daraus resultierende Unannehmlichkeiten für alle Projektbeteiligten und die Fahrgäste, teilte Alstom mit./bch/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 16,04 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +18,38 %/+74,45 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.