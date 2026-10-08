Helfie unterzeichnet Absichtserklärung mit dem Gesundheitsministerium von Homa Bay (Kenia) für ein Pilotprojekt zur TB- und Bluthochdruck-Vorsorge

MELBOURNE, Australien, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Helfie AI („Helfie"), ein KI-gestütztes Präventionsnetzwerk, das das globale Gesundheitswesen transformiert, gab heute bekannt, dass es eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit dem Gesundheitsministerium des kenianischen Bezirks Homa Bay unterzeichnet hat, um ein bevölkerungsweites Programm zur Gesundheitsvorsorge und -überwachung zu pilotieren.

Das Pilotprojekt richtet sich an 100.000 der am stärksten gefährdeten Menschen des Landkreises in fünf Unterbezirken von Homa Bay und unterstützt die frühzeitige Vorsorge und Überwachung von Tuberkulose (TB) und Bluthochdruck. Das Programm läuft vollständig auf dem Mobilgerät des Nutzers und ist das Ergebnis einer fast neunmonatigen Planung vor Ort sowie der Zusammenarbeit zwischen Helfie, dem Gesundheitsministerium von Homa Bay und dem Team für Bevölkerungsgesundheit des Landkreises.

Rania Awad, Chief Strategy Officer bei Helfie AI, , sagte: „Diese Absichtserklärung markiert den Start eines Pilotprojekts zur Gesundheitsvorsorge mit der Bezirksregierung von Homa Bay, dessen Schwerpunkt auf der Früherkennung von Tuberkulose und Bluthochdruck mithilfe von Helfie liegt. Es ist ein konkreter Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Vorsorgeuntersuchungen jeden Haushalt erreichen und in der die Möglichkeit zur Früherkennung von Krankheiten in den Händen der Menschen selbst liegt und nicht hinter einer Klinik, die eine Autostunde entfernt ist."

Abgeordnete Grace Mercy Osewe aus dem Bezirk Homa Bay, sagte: „Innovation steht im Mittelpunkt unseres Handelns und unserer kontinuierlichen Überlegungen, wie wir wirkungsvolle Gesundheitsprogramme in großem Maßstab umsetzen können. Helfie wird uns dabei helfen, herauszufinden, wie wir Patienten dort erreichen können, wo sie sich befinden, und sie zügig und effizient an die nächsten Schritte der Versorgung anzuschließen."

George Tomeski, CEO von Helfie AI, sagte: „Wenn wir von allen acht Milliarden Menschen sprechen, meinen wir den Fischer, der niemals eine Klinik erreicht, und den Haushalt, den ein Gesundheitshelfer einmal im Monat besucht – nicht nur die Menschen, die bereits gut versorgt sind. In Homa Bay wird dieses Engagement Wirklichkeit. Indem wir dieser Gemeinschaft Früherkennung und proaktive Prävention ermöglichen, kommen wir einem Ziel einen bedeutenden Schritt näher: einer Welt, in der optimiertes Wohlbefinden für jeden und überall zugänglich ist."

INFORMATIONEN ZU HELFIE AI

Helfie ist eine globale Gesundheitsplattform für Früherkennung, proaktive Prävention und optimiertes Wohlbefinden für alle Menschen. Wissenschaftlich fundiert und KI-gestützt bietet sie über das Smartphone mehr als 30 einfache, sofortige und erschwingliche Gesundheitschecks an und arbeitet mit Regierungen und Unternehmen zusammen, um präventive Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen.

Weitere Einzelheiten: www.helfie.ai

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