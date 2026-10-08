BERNSTEIN RESEARCH stuft CARREFOUR auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Richard Trainor analysierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Branchendaten zur Absatzentwicklung im August respektive für Juli in den USA und Brasilien. Der Anstieg der Lebensmittelpreise sei vorerst weitgehend Geschichte; die Preise seien in den meisten Märkten weitgehed stabil geblieben, so der Experte. Die Nachfrage habe sich indessen durchwachsen entwickelt, mit Druck in den Niederlanden, Belgien und den USA. Gleichzeitig habe das Wachstum in Portugal und Polen nachgelassen und eine Erholung dort dürfte erst später im Jahr erfolgen. Alles in allem erhole sich der Lebensmitteleinzelhandel weiterhin nur schrittweise./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 16,09EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.





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