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    Erneuter Huthi-Beschuss auf Saudi-Arabien

    Für Sie zusammengefasst
    • Huthi reklamieren Raketenangriff auf Flughafen Riad
    • Saudi-Arabien meldet Abwehr von drei Raketen
    • Raketen-Trümmer fallen auf ein Flughafenterminal
    Erneuter Huthi-Beschuss auf Saudi-Arabien
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Name des Huthi-Sprechers korrigiert)

    RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz aus dem Jemen hat erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich reklamiert. Der Militärsprecher der Huthi, Jahja Sari, erklärte, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Chalid in Riad abgefeuert.

    Nach Angaben aus Saudi-Arabien wurden mehrere Geschosse abgewehrt. Zwei auf Riad abgefeuerte Raketen und eine weitere auf Chamis Muschait im Südwesten des Landes seien abgefangen worden, teilte der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, mit. Zu Schäden oder Opfern wurden zunächst keine Angaben gemacht.

    Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad. Aus saudischen Sicherheitskreisen hieß es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen./arj/DP/nas






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