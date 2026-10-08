🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    USA investieren 30-mal mehr!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seltene Erden: Was wenn China der deutschen Industrie den Hahn abdreht?

    Kritische Rohstoffe machen keine zwei Prozent der deutschen Importe aus. Fehlen sie, stehen dennoch Fabriken still. Die Deutsche Bank sieht kaum Fortschritte beim Abschied von China und hält die Mittel für viel zu knapp.

    Für Sie zusammengefasst
    USA investieren 30-mal mehr! - Seltene Erden: Was wenn China der deutschen Industrie den Hahn abdreht?
    Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

    Gallium, Germanium, Seltene Erden: Ohne diese Stoffe läuft in der deutschen Industrie wenig. Dabei machen kritische Rohstoffe nur 1,7 Prozent der deutschen Warenimporte aus, ohne Kupfer und Aluminium sogar nur 0,6 Prozent. Eine neue Studie der Deutschen Bank zeigt, wie stark Rüstung, Chipfertigung, Batterien und Energiewende an genau diesem kleinen Posten hängen.

    Das Kernproblem heißt China. Die Volksrepublik ist größter externer Lieferant für zehn von 30 Rohstoffen, bei denen die EU stark auf Einfuhren angewiesen ist. 2024 stammten 91 Prozent der weltweit raffinierten Seltenen Erden für die Magnetproduktion aus China, bei Gallium, Germanium und Magnesium liegt der Anteil jeweils über 90 Prozent.

    Eine echte Abkehr sehen die Ökonominnen um Marion Mühlberger für 2023 bis 2025 nicht. Wo Europa unabhängiger wurde, stiegen die chinesischen Anteile anderswo, etwa bei Grafit oder Wolfram.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Wie schnell das ernst wird, zeigte 2025: Nach Pekings Exportkontrollen für Seltene Erden mussten europäische Autozulieferer zeitweise Bänder anhalten. Laut IEA stünden bei vollständigen Kontrollen allein für Seltene Erden mehr als 1,5 Billionen US-Dollar an Produktion in Europa auf dem Spiel. In einer IW-Umfrage rechnen 88 Prozent der betroffenen Firmen bei Lieferstopps mit höheren Einkaufskosten, 61 Prozent fürchten Produktionsausfälle.

    Das Timing wäre denkbar schlecht. Gerade ziehen die Aufträge in rohstoffhungrigen Branchen wie der Elektrotechnik an, getrieben von Rüstung, Netzausbau und Digitalisierung.

    Politisch tut sich etwas, aber langsam. Deutschland hält bis heute keine staatlichen Rohstoffreserven. Der KfW-Rohstofffonds soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro wachsen, erste Beteiligungen gingen an Vulcan Energy und Arafura.

    Zum Vergleich: US-Behörden haben rund 46 Milliarden Euro mobilisiert, die EU kommt auf 5 bis 6 Milliarden. Dass Geld der Engpass ist, zeigt Rock Tech in Guben: Genehmigungen und Status als strategisches EU-Projekt liegen vor, gebaut wird trotzdem nicht. Die Deutsche-Bank-Experten plädieren für eine eigene Rohstoffinstitution, mehr Projektgeld und mehr Recycling.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    USA investieren 30-mal mehr! Seltene Erden: Was wenn China der deutschen Industrie den Hahn abdreht? Kritische Rohstoffe machen keine zwei Prozent der deutschen Importe aus. Fehlen sie, stehen dennoch Fabriken still. Die Deutsche Bank sieht kaum Fortschritte beim Abschied von China und hält die Mittel für viel zu knapp.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     