Seltene Erden: Was wenn China der deutschen Industrie den Hahn abdreht?

Das Kernproblem heißt China. Die Volksrepublik ist größter externer Lieferant für zehn von 30 Rohstoffen, bei denen die EU stark auf Einfuhren angewiesen ist. 2024 stammten 91 Prozent der weltweit raffinierten Seltenen Erden für die Magnetproduktion aus China, bei Gallium, Germanium und Magnesium liegt der Anteil jeweils über 90 Prozent.

Gallium, Germanium, Seltene Erden: Ohne diese Stoffe läuft in der deutschen Industrie wenig. Dabei machen kritische Rohstoffe nur 1,7 Prozent der deutschen Warenimporte aus, ohne Kupfer und Aluminium sogar nur 0,6 Prozent. Eine neue Studie der Deutschen Bank zeigt, wie stark Rüstung, Chipfertigung, Batterien und Energiewende an genau diesem kleinen Posten hängen.

Eine echte Abkehr sehen die Ökonominnen um Marion Mühlberger für 2023 bis 2025 nicht. Wo Europa unabhängiger wurde, stiegen die chinesischen Anteile anderswo, etwa bei Grafit oder Wolfram.

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Wie schnell das ernst wird, zeigte 2025: Nach Pekings Exportkontrollen für Seltene Erden mussten europäische Autozulieferer zeitweise Bänder anhalten. Laut IEA stünden bei vollständigen Kontrollen allein für Seltene Erden mehr als 1,5 Billionen US-Dollar an Produktion in Europa auf dem Spiel. In einer IW-Umfrage rechnen 88 Prozent der betroffenen Firmen bei Lieferstopps mit höheren Einkaufskosten, 61 Prozent fürchten Produktionsausfälle.

Das Timing wäre denkbar schlecht. Gerade ziehen die Aufträge in rohstoffhungrigen Branchen wie der Elektrotechnik an, getrieben von Rüstung, Netzausbau und Digitalisierung.

Politisch tut sich etwas, aber langsam. Deutschland hält bis heute keine staatlichen Rohstoffreserven. Der KfW-Rohstofffonds soll auf bis zu 1,5 Milliarden Euro wachsen, erste Beteiligungen gingen an Vulcan Energy und Arafura.

Zum Vergleich: US-Behörden haben rund 46 Milliarden Euro mobilisiert, die EU kommt auf 5 bis 6 Milliarden. Dass Geld der Engpass ist, zeigt Rock Tech in Guben: Genehmigungen und Status als strategisches EU-Projekt liegen vor, gebaut wird trotzdem nicht. Die Deutsche-Bank-Experten plädieren für eine eigene Rohstoffinstitution, mehr Projektgeld und mehr Recycling.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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