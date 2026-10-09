Deal-Hammer: Dieses Problem könnte den Mega-Erfolg des Konzerns kippen

Doch während die neue Medienmacht bereits ihre Schlagkraft betont, wartet auf das Management eine gewaltige Aufgabe. Die Aktie von Skydance verlor am Tag nach Bekanntgabe des Abschlusses fast 7 Prozent.

Der Mega-Deal ist abgeschlossen. Paramount und Warner Bros. Discovery gehören nun zusammen. Die neue Gesellschaft tritt unter dem Namen Skydance auf und vereint Filmstudios, Fernsehsender und Streamingdienste wie Paramount+ und HBO Max.

Skydance-Co-Chef David Ellison sieht das Unternehmen dennoch bestens aufgestellt. Gegenüber CNBC sagte er, das fusionierte Unternehmen sei "in jeder einzelnen Branche, in der wir tätig sind, auf Erfolgskurs".

Ellison verwies auf die beiden großen Filmstudios, starke Marken und das Sportgeschäft. Allein die Streamingdienste HBO Max und Paramount+ kommen gemeinsam auf mehr als 200 Millionen Abonnenten weltweit. Hinzu kommen unter anderem CBS und die internationalen Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen.

80 Milliarden US-Dollar Schulden

Die Größe des neuen Konzerns bringt allerdings auch erhebliche Belastungen mit sich. Durch die Übernahme muss Skydance rund 80 Milliarden US-Dollar Schulden verwalten. Gleichzeitig peilt das Unternehmen in den kommenden drei Jahren Einsparungen von 6 Milliarden US-Dollar an.

Diese sollen laut Co-Chef Ynon Kreiz unter anderem durch Technologie, eine Zusammenlegung des Marketings, eine effizientere Nutzung von Immobilien und beim Personal entstehen.

Ellison betonte gegenüber CNBC, Skydance habe sich mehr als ein Jahr mit dem Deal beschäftigt und wisse genau, "wo jeder einzelne Dollar" liege.

Für die Beschäftigten sind die Aussichten weniger erfreulich. Kreiz bestätigte, dass ein Abbau von Arbeitsplätzen Teil des Plans ist. Die Entscheidungen sollen aber respektvoll und transparent getroffen werden.

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Ellison baut auf Streaming

Auch bei den Streamingdiensten steht ein großer Umbau bevor. Ellison hatte bereits angekündigt, Paramount+ und HBO Max zusammenzuführen.

Er und Kreiz teilen sich künftig die Führung. Ellison konzentriert sich auf die kreative Ausrichtung, technologische Innovationen und die langfristige Strategie. Kreiz übernimmt dagegen die Integration der beiden Unternehmen sowie das operative Tagesgeschäft.

Kreiz sieht den Zusammenschluss als Chance, einen globalen Unterhaltungskonzern für die nächste Generation aufzubauen. Gleichzeitig stehe die Branche an einem Wendepunkt, an dem es immer schwieriger werde, Zuschauer zu erreichen und Fans zu bündeln.

Für Skydance geht es damit nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmekampfes erst richtig los. Der Konzern muss nun beweisen, dass aus dem Hollywood-Giganten auch ein profitables Unternehmen werden kann.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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