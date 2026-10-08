Börsenstart USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -0,62 %

Der US 30 steht bei 51.153,60 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,44 %, Walmart +1,58 %, McDonald's +1,21 %, Walt Disney +1,08 %, Merck & Co -0,97 %

Flop-Werte: NVIDIA -1,38 %, Amgen -1,19 %, Johnson & Johnson -1,11 %

Der US Tech 100 steht bei 30.971,95 PKT und verliert bisher -0,62 %.

Top-Werte: Palantir +3,71 %, Diamondback Energy +2,64 %, Datadog Registered (A) +2,27 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,20 %, Old Dominion Freight Line +2,17 %

Flop-Werte: Arm Holdings -4,93 %, Nebius Group Registered (A) -4,89 %, CoreWeave Registered (A) -4,54 %, NXP Semiconductors -4,30 %, Intel -3,65 %

Der US 500 steht bei 7.779,24 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Accenture Registered (A) +5,77 %, GoDaddy Registered (A) +4,76 %, Philip Morris International +3,81 %, Marathon Petroleum Corporation +3,71 %, Palantir +3,71 %

Flop-Werte: Skyworks Solutions -4,93 %, Garmin -4,56 %, NXP Semiconductors -4,30 %, Coherent -4,22 %, Alexandria Real Estate Equities -3,99 %

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