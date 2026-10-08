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    Besonders beachtet!

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    Accenture Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 08.10.2026

    Die Accenture Registered (A) Aktie notiert am 08.10.2026 mit +5,77 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Accenture Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 08.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Accenture ist ein globaler Beratungs- und IT-Dienstleister mit Fokus auf Strategie, Digitalisierung, Cloud, KI und Outsourcing. Kernleistungen: Management- und Technologieberatung, Systemintegration, Managed Services. Starke Marktstellung, v. a. in Cloud- und Transformationsprojekten. Wichtige Konkurrenten: Deloitte, PwC, EY, KPMG, IBM, Capgemini. USP: breite Branchenabdeckung, starke Partnerschaften (u. a. mit Microsoft, SAP, AWS).

    Accenture Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.10.2026

    Die Accenture Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,77 % auf 184,33. Damit gewinnt die Aktie +10,05  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Accenture Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 184,33. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Accenture Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +45,68 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Accenture Registered (A) -20,76 % verloren.

    Während Accenture Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %. Damit gehört Accenture Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Accenture Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,88 %
    1 Monat +12,46 %
    3 Monate +45,68 %
    1 Jahr -15,77 %
    Stand: 08.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

    Es gibt 612 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,22 Mrd.EUR € wert.

    Accenture and Dell Technologies Expand Collaboration to Help Enterprises Scale Private AI and Modernize Infrastructure


    Accenture (NYSE: ACN) and Dell Technologies today announced a major expansion of their 20+ year collaboration with the formation of the Accenture Dell Business Group, designed to help organizations scale AI within their own environment and modernize …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Accenture Registered (A)

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,85 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +2,04 %. IBM notiert im Plus, mit +0,43 %. Infosys verliert -0,42 %

    Lohnt sich ein Investment in die Accenture Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Accenture Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Accenture Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Accenture Registered (A)

    +3,62 %
    +14,22 %
    +15,36 %
    +48,85 %
    -14,82 %
    -37,01 %
    -34,72 %
    +77,18 %
    +815,03 %
    ISIN:IE00B4BNMY34WKN:A0YAQA
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