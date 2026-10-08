DAX, SHEIN Global Holdings Limited (B) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|ITM Power
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|Premier American Uranium
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|GoldMining
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|AIXTRON
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|Elevate Service Group
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|Deep Sea Minerals
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
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|DAX
|241
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|Newron Pharmaceuticals
|170
|?
|?
|?
|Almonty Industries
|91
|?
|?
|Rheinmetall
|42
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|Vonovia
|35
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|ITM Power
|32
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|SHEIN Global Holdings Limited (B)
|+7,91 %
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|?
|?
|HMS Bergbau
|+7,55 %
|?
|?
|?
|Wolfspeed
|+6,21 %
|?
|?
|?
|Cypherpunk Technologies
|-10,66 %
|?
|?
|?
|MiniMax Group
|-12,82 %
|?
|?
|argenx
|-13,55 %
|?
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ITM Power
Wochenperformance: -5,96 %
Wochenperformance: -5,96 %
Platz 1
Premier American Uranium
Wochenperformance: +36,62 %
Wochenperformance: +36,62 %
Platz 2
GoldMining
Wochenperformance: -6,98 %
Wochenperformance: -6,98 %
Platz 3
AIXTRON
Wochenperformance: -4,52 %
Wochenperformance: -4,52 %
Platz 4
Elevate Service Group
Wochenperformance: -4,03 %
Wochenperformance: -4,03 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -25,66 %
Wochenperformance: -25,66 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -0,80 %
Wochenperformance: -0,80 %
Platz 7
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -13,21 %
Wochenperformance: -13,21 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -9,90 %
Wochenperformance: -9,90 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: -2,20 %
Wochenperformance: -2,20 %
Platz 10
Vonovia
Wochenperformance: -3,06 %
Wochenperformance: -3,06 %
Platz 11
ITM Power
Wochenperformance: -5,96 %
Wochenperformance: -5,96 %
Platz 12
SHEIN Global Holdings Limited (B)
Wochenperformance: +16,91 %
Wochenperformance: +16,91 %
Platz 13
HMS Bergbau
Wochenperformance: +3,64 %
Wochenperformance: +3,64 %
Platz 14
Wolfspeed
Wochenperformance: +27,47 %
Wochenperformance: +27,47 %
Platz 15
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: -13,59 %
Wochenperformance: -13,59 %
Platz 16
MiniMax Group
Wochenperformance: -15,90 %
Wochenperformance: -15,90 %
Platz 17
argenx
Wochenperformance: -14,79 %
Wochenperformance: -14,79 %
Platz 18
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