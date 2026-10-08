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    Bolsonaro-Comeback

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    Brasiliens Börse explodiert, doch wie lange hält der Rausch?

    Bolsonaro überholt Lula, Brasiliens Börse springt fast acht Prozent auf Rekord. Investoren wetten auf einen Sparkurs. Doch die Stichwahl ist offen, und der Schatten des Vaters ist lang. Wie lange hält die Party?

    Bolsonaro-Comeback - Brasiliens Börse explodiert, doch wie lange hält der Rausch?
    Foto: Bruna Prado - AP

    Brasiliens Börse hat ihren Favoriten gefunden. Flávio Bolsonaro gewann am Sonntag überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Der 45-jährige Senator holte laut Wahlgericht 47 Prozent der gültigen Stimmen, Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva gut 45 Prozent. In den Umfragen hatte Lula noch vorne gelegen. Die Entscheidung fällt am 25. Oktober in der Stichwahl. Die Geschichte spricht für Bolsonaro: Seit der Rückkehr zur Demokratie hat noch nie ein Zweitplatzierter eine Stichwahl gedreht.

    Kursfeuerwerk in São Paulo und New York

    Am Montag knallten die Korken. Der Leitindex Ibovespa sprang um fast acht Prozent auf ein Rekordhoch. Der brasilianische Real gewann zweitweise fünf Prozent zum US-Dollar. Staatskonzerne führten die Rallye an: Banco do Brasil schoss um 11,5 Prozent nach oben, Petrobras um 6,9 Prozent. In New York legten MercadoLibre um zehn und die Digitalbank Nu um 13 Prozent zu. Bis Mittwoch gab der Ibovespa leicht nach.

    Hinter dem Jubel steckt eine Wette auf den Sparkurs. Bolsonaro verspricht eine Schuldenbremse und Ausgabenkürzungen, denn das Haushaltsdefizit erreicht fast ein Zehntel der Wirtschaftsleistung. Spart der Staat, könnte die Notenbank den Leitzins von 13,75 Prozent senken.

    Der Schatten des Vaters

    Über allem schwebt Jair Bolsonaro. Der 71-Jährige verbüßt eine Haftstrafe von 27 Jahren, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putsch geplant hatte. Sein Sohn verspricht, ihn freizubekommen. Im Senat steigert die Liberale Partei der Bolsonaros ihre Sitze von 15 auf 28 von 81. Ein Mitte-rechts-Block steht kurz vor der Zweidrittelmehrheit, mit der sich Richter des Obersten Gerichtshofs absetzen ließen.

    Die Märkte haben schon gewählt, bevor die Wählerinnen und Wähler fertig sind. Genau darin liegt das Risiko. Mehr als 40 Prozent würden Flávio laut Umfragen niemals wählen. Ein Machtkampf mit dem Obersten Gerichtshof um eine Amnestie könnte die Rallye zudem schnell ausbremsen. Ob sich der Einstieg nach dem Kurssprung noch lohnt, verrät die aktuelle Folge von "Börse, Baby!".

    Podcast-Tipp: Party am Zuckerhut

    Krischan Orth und Nicolas Ebert erklären, warum es an der Börse in Brasilien gerade jetzt knallt und ob der Markt nach der Rallye überhaupt noch ein Investment ist.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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