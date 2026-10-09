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    Der frühe Vogel fängt den Wurm

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    10-mal "Kaufen" und bis zu 540 Prozent Potenzial – jetzt zugreifen?

    Nach einem Kursrutsch von rund 32 Prozent wittern Analysten eine massive Chance. Zehn Experten sagen „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel verspricht fast 200 Prozent Potenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    Der frühe Vogel fängt den Wurm - 10-mal "Kaufen" und bis zu 540 Prozent Potenzial – jetzt zugreifen?
    Foto: DALL-E

    Die Neurogene-Aktie ist in den vergangenen drei Monaten rund 32 Prozent abgestürzt. Doch an der Wall Street wächst ausgerechnet jetzt der Optimismus. JPMorgan startet die Beobachtung mit "Overweight" und sieht erhebliches Erholungspotenzial. Dahinter steckt eine Gentherapie gegen eine seltene genetische Erkrankung.

    Die Biotechschmiede entwickelt Therapien für seltene neurologische Erkrankungen. Im Mittelpunkt steht aktuell NGN-401, eine einmalige Gentherapie zur Behandlung des Rett-Syndroms. Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Erkrankung, die überwiegend Frauen betrifft und nach zunächst normaler Entwicklung zum Verlust motorischer und körperlicher Fähigkeiten führen kann.

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    JPMorgan sieht genau hier die große Fantasie. Analystin Priyanka Grover setzt das Kursziel für Neurogene auf 60 US-Dollar. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch entspricht das einem Potenzial von rund 132 Prozent.

    Die Therapie soll mithilfe der EXACT-Transgen-Plattform ein funktionales MECP2-Gen einbringen. JPMorgan kalkuliert für NGN-401 bis 2033 mit einem weltweiten, unbereinigten Spitzenumsatz von rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Davon könnten etwa 1,2 Milliarden US-Dollar auf die USA entfallen.

    Auch die bisherigen klinischen Daten sorgen für Aufmerksamkeit. Bei der untersuchten Dosis erfüllten nach zwölf Monaten 80 Prozent der Patientinnen die Kriterien der zusammengesetzten "Embolden"-Responder-Definition. Insgesamt wurden 47 Entwicklungsmeilensteine erreicht, ohne dass während der Nachbeobachtung bereits erreichte Fortschritte wieder verloren gingen.

    Bei 35 Patienten wurden nach Unternehmensangaben alle behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse als Grad 1 oder 2 eingestuft. Bei der für die Zulassung vorgesehenen Dosis wurden zudem keine Fälle von hämophagozytischer Lymphohistiozytose, keine verfahrensbedingten Nebenwirkungen durch die intrazerebroventrikuläre Verabreichung und keine Anzeichen einer MeCP2-Überexpression gemeldet.

    Der nächste große Kurstreiber könnte allerdings noch etwas auf sich warten lassen. Neue zulassungsrelevante Daten der Embolden-Studie werden für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Bis Ende 2026 soll zudem die "Process Performance Qualification"-Kampagne abgeschlossen werden, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Zulassungsantrag.

    Das Risiko bleibt entsprechend hoch. Neurogene befindet sich in der klinischen Entwicklungsphase, schrieb zuletzt höhere Forschungs- und Entwicklungskosten und weitete seine Verluste aus. Die Aktie weist mit einem Beta von 2,09 zudem eine hohe Schwankungsanfälligkeit auf. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen mit einer Current Ratio von 10,64 über eine solide kurzfristige Liquiditätsposition.

    Auch andere Analysten bleiben optimistisch. H.C. Wainwright senkte das Kursziel zwar von 70 auf 65 US-Dollar, bestätigte aber "Buy". Canaccord reduzierte seine Prognose von 180 auf 166 US-Dollar und hält ebenfalls an seiner Kaufempfehlung fest.

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    ISIN:US64135M1053WKN:A3EX79
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    Mein Tipp: Können sich 10 Analysten irren?

    Laut CNBC haben derzeit zehn Analysten die Neurogene-Aktie auf dem Radar – und alle zehn empfehlen sie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 US-Dollar und damit fast 200 Prozent über dem aktuellen Niveau.

    Der optimistischste Experte sieht sogar 166 US-Dollar, was einem Potenzial von rund 540 Prozent entspricht. Dem gegenüber stehen die hohen Risiken einer Biotech-Aktie in der klinischen Entwicklungsphase. Mutige Anleger könnten daher zunächst nur mit einer kleinen Anfangsposition einsteigen.

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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