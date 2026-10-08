Aktien New York
Moderate Verluste - Ölpreise ziehen weiter an
- Hohe Renditen und Ölpreise dämpfen die Kauflaune
- Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 starten schwächer
- Mögliche US-Angriffe auf Iran treiben Ölpreise
NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Anleiherenditen und weiter steigende Ölpreise haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,1 Prozent auf 51.152 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 7.780 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 30.961 Punkte abwärts.
Die Ölpreise legten erneut zu, nachdem Medien über mögliche neue Angriffe der USA auf den Iran berichtet hatten. Dabei könnten größere Militäreinsätze in den kommenden Wochen wieder aufgenommen werden, berichteten das Nachrichtenportal "Axios" und der US-Sender NBC News unter Berufung auf Insider.
Laut dem Magazin "The Atlantic", das sich auf zwei Regierungsvertreter beruft, forderte das Weiße Haus das Verteidigungsministerium auf, Optionen für Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen im November auszuarbeiten. Damit widerspricht der Bericht der bislang weit verbreiteten Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalation des Konflikts mit Teheran vor den Zwischenwahlen vermeiden würde./edh/he
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