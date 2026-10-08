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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - 08.10.2026

    Kursbewegung von -4,15 % bei Nebius Group Registered (A) am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - 08.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Aktueller Stand der Nebius Group Registered (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,15 % im Minus. Der Kursrückgang der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,53 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,15 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,32 %.

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    Auf Wochensicht hat die Nebius Group Registered (A) Aktie damit -5,28 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +179,38 % gewonnen.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,28 %
    1 Monat +2,04 %
    3 Monate +19,32 %
    1 Jahr +98,58 %
    Stand: 08.10.2026, 16:16 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erneuten Abverkauf nach einem Kursplus von rund 9 % und den Ausbruch über 250 US-Dollar. Thema sind diese charttechnische Marke und erhoffte Impulse durch Geschäftszahlen. Fundamental stehen KI-Cloud-Wachstum, höhere GPU-Preise und Kundenvorauszahlungen den Risiken hoher Investitionen, Verschuldung und Verwässerung gegenüber. Die Inferize-Übernahme soll die GPU-Auslastung verbessern.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,81 Mrd. € wert.

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    Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Nebius Group Registered (A)

    -3,12 %
    -5,28 %
    +2,04 %
    +19,32 %
    +98,58 %
    +1.181,96 %
    +191,82 %
    +936,80 %
    +726,19 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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