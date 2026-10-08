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    Besonders beachtet!

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    Vonovia - Aktie mit schwachem Handelstag - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vonovia Aktie bisher Verluste von -2,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.

    Besonders beachtet! - Vonovia - Aktie mit schwachem Handelstag - 08.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Vonovia Aktie am 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Vonovia Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,23 % im Minus. Die Talfahrt der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,425, mit einem Minus von -2,23 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,64 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die Vonovia Aktie damit um -3,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Vonovia bisher ein Minus von -33,43 %.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,06 %
    1 Monat -12,05 %
    3 Monate -25,64 %
    1 Jahr -38,74 %
    Stand: 08.10.2026, 16:22 Uhr

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,73 Mrd. € wert.

    DAX, SHEIN Global Holdings Limited (B) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,79 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -2,07 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -2,17 %. LEG Immobilien verliert -0,75 % Aroundtown notiert im Minus, mit -2,54 %.

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    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    -2,62 %
    -3,06 %
    -12,05 %
    -25,64 %
    -38,74 %
    -25,64 %
    -64,77 %
    -38,88 %
    -2,68 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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