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    Atos Group Aktie fällt auf 21,640€ - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Atos Group Aktie bisher Verluste von -2,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Atos Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Atos Group Aktie fällt auf 21,640€ - 08.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atos Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.10.2026

    Mit einer Performance von -2,17 % musste die Atos Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Atos Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,640, mit einem Minus von -2,17 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Atos Group damit auf -37,27 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atos Group Aktie damit um +1,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -56,58 % verloren.

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    Atos Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,98 %
    1 Monat -19,05 %
    3 Monate -37,27 %
    1 Jahr -60,90 %
    Stand: 08.10.2026, 16:23 Uhr

    Informationen zur Atos Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Atos Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 431,09 Mio. € wert.

    Atos Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Atos Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Atos Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Atos Group

    -2,71 %
    +1,98 %
    -19,05 %
    -37,27 %
    -60,90 %
    +55.185,19 %
    +6.479,13 %
    +4.023,71 %
    -98,57 %
    ISIN:FR001400X2S4WKN:A411MH
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