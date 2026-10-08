Verbio - Aktie mit schwachem Handelstag - 08.10.2026

Die Verbio Aktie ist bisher um -2,55 % auf 24,500€ gefallen. Das sind -0,640 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,55 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Verbio damit auf -19,00 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verbio +14,51 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,59 % 1 Monat -24,06 % 3 Monate -19,00 % 1 Jahr +102,84 %

? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.10.2026, 16:23 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios anhaltenden Kursrückgang, laut Beiträgen fast 50 % in sechs Monaten. Diskutiert werden die schwache Prognose, ein RSI nahe 20 als Überverkauft-Signal und mögliche Bodenbildung. Aus 210–250 Mio. Euro EBITDA werden Kursniveaus von etwa 25–30 Euro abgeleitet. Dem stehen Erwartungen gegenüber, dass höhere Öl- und Gaspreise sowie mehr Transporte Verbio begünstigen. Auch die schwächere Kursentwicklung gegenüber anderen Kraftstoffproduzenten ist Thema.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %.

Lohnt sich ein Investment in die Verbio Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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