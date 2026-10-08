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    Duck Creek Technologies erweitert seine Führungsriege, um Innovationen im Bereich Underwriting und das Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben

    Duck Creek Technologies erweitert seine Führungsriege, um Innovationen im Bereich Underwriting und das Wachstum in der EMEA-Region voranzutreiben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Andy Moss wurde zum General Manager of Underwriting ernannt und Lloyd Peters zum Vice President & General Manager für die Region EMEA, nachdem Duck Creek das Unternehmen Send übernommen hatte

    LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, hat die Ernennung von Andy Moss zum General Manager of Underwriting und von Lloyd Peters zum Vice President & General Manager für die Region EMEA bekannt gegeben. Damit stärkt das Unternehmen seine Führungsposition, während es seine Vision für das agentenbasierte Underwriting vorantreibt und seine Präsenz auf wichtigen globalen Versicherungsmärkten ausbaut.

    Duck Creek Technologies

    Die Ernennungen folgen auf die im Juli 2026 bekannt gegebene Übernahme von Send Technology Solutions Ltd durch Duck Creek, durch die die KI-basierten Funktionen von Send zur Koordination des Risikoprüfungsprozesses in Duck Creek integriert wurden.

    Andy Moss, Mitbegründer von Send und ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens, wird künftig an Hardeep Gulati, den Geschäftsführer, berichten. Andy wird das Underwriting-Geschäft von Duck Creek leiten und gleichzeitig weiterhin die Bereiche Produkt, Technologie und Kundenbetreuung bei Send betreuen.

    In seiner Funktion wird Andy dazu beitragen, die Zeichnungsstrategie von Duck Creek weiter zu verbessern. Zu seinen Aufgaben wird es auch gehören, die Strategie des Unternehmens rund um die „Agentic Underwriting Workbench" zu stärken und Versicherer dabei zu unterstützen, KI, Daten, Arbeitsabläufe und Entscheidungsintelligenz zu nutzen, um die Leistung im Bereich der Risikoprüfung zu verbessern.

    Er wird eine zentrale Rolle dabei spielen, den Versicherern in den Segmenten Gewerbe-, Spezial-, Rückversicherung, MGA, delegierte Befugnisse und Londoner Markt die gebündelten Kompetenzen von Duck Creek und Send zur Verfügung zu stellen.

    Vor der Gründung von Send hatte Andy Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Architektur auf dem Londoner Versicherungsmarkt inne, darunter die des Chief Technology Officer bei der Londoner Versicherungssparte von DXC Technology sowie technische Positionen bei HSBC Global Banking and Markets und der Achilles Group. Aufgrund seines beruflichen Werdegangs verfügt er über ein praxisnahes Verständnis dafür, wie Versicherer die Geschwindigkeit, Konsistenz und Kapazität ihrer Risikoprüfung verbessern können.

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