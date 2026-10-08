🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Devisen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro bewegt sich um 1,12 US-Dollar - Leichte Entspannung in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro notiert am Nachmittag bei 1,1194 US-Dollar
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1186 US-Dollar fest
    • Entspannung in Frankreich und Italien stützt den Euro
    Devisen - Euro bewegt sich um 1,12 US-Dollar - Leichte Entspannung in Frankreich
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag um die Marke von 1,12 US-Dollar bewegt. Am Nachmittag kostete ein Euro 1,1194 Dollar. Er notierte so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: 1,1177) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8939 (0,8946) Euro.

    Der Euro war zuletzt wegen der angespannten Lage am französischen Anleihemarkt unter Druck geraten. Sorgen um die Schuldentragfähigkeit und die politische Stabilität wirkten sich auch auf die anderen Eurostaaten aus. Am Donnerstag entspannte sich die Lage etwas.

    Der französische Finanzminister Roland Lescure zeigte sich in einem Interview mit der BBC zuversichtlich, dass der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werde. Das Haushaltsdefizit müsse verringert werden. Die französische Regierung strebt für das kommende Jahr ein Defizit von fünf Prozent an. "Das öffentliche Defizit ist alarmierend, und deshalb müssen wir jetzt handeln", sagte Lescure. Frankreich habe derzeit aber kein Problem, Käufer für seine Anleihen zu finden. Die Rendite von zehnjährigen französischen Staatsanleihen gaben etwas nach.

    Stabilisiert wurde der Euro auch durch den Abstimmungserfolg der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hat das umstrittene neue Wahlrecht erfolgreich durch das Parlament gebracht und damit die Zukunft ihrer Regierung gesichert. Durch das neue Wahlrecht soll die Bildung stabiler Regierungen erleichtert werden.

    Der jüngste Rutsch des Euro beruhte laut Ökonomen auf einer Schwäche der Gemeinschaftswährung und nicht auf einer Stärke des Dollar. "Ein Blick auf den zuletzt wichtigsten Treiber des Wechselkurses, das erwartete Zinsdifferenzial zwischen der Eurozone und den USA, zeigt nämlich, dass sich dieses in den vergangenen Tagen sogar tendenziell zugunsten des Euro entwickelt hat", erklärten die Devisenexperten der Commerzbank am Morgen. So werde einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Oktober inzwischen eine geringere Wahrscheinlichkeit beigemessen als noch Ende vergangener Woche.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84698 (0,84645) britische Pfund, 177,05 (176,85) japanische Yen und 0,9326 (0,9309) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.124 Dollar. Das waren rund 13 Dollar mehr als am Vortag./jsl/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro bewegt sich um 1,12 US-Dollar - Leichte Entspannung in Frankreich Der Eurokurs hat sich am Donnerstag um die Marke von 1,12 US-Dollar bewegt. Am Nachmittag kostete ein Euro 1,1194 Dollar. Er notierte so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     