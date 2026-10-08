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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,46 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Sorge, dass VW unter 60 beziehungsweise langfristig bis 50 Euro fällt. Diskutiert werden stagnierendes Wachstum, mögliche Dividendenausfälle, Managementprobleme und Fehler bei der Elektromobilität. Lockerungen beim Verbrenner-Aus sorgten laut Beiträgen nur für einen kurzen Kursanstieg. Einzelne Anleger trauen VW dennoch eine Erholung zu.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Fresenius
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,47 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    Merck
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,78 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,51 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Fresenius Medical Care (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursreaktion auf den angekündigten CEO-Abgang: Nach Käufen während eines US-Handelsstopps wurde die Aktie wieder abverkauft; anschließend wurden Bewegungen von minus vier und plus fünf Prozent gemeldet. Einige Anleger befürchten, der Wechsel könne mit schwachen Quartalszahlen zusammenfallen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fresenius Medical Care eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 5
    Performance 1M: -17,04 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,75 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Druck auf die Vonovia-Aktie durch Inflations- und Zinsrisiken sowie die Unsicherheit einer möglichen Vergesellschaftung in Berlin, die eine Kurserholung erschweren könnte. Zugleich wird die Marke von etwa 16,30 Euro als möglicher technischer Halt nahe einem früheren Tief beobachtet. DAX-Schwäche und steigende Ölpreise gelten als zusätzliche Belastungsfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Continental
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,67 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,33 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,13 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche charttechnische Unterstützungen bei 41,79 oder 36,78 Euro und den Abstand zum durchschnittlichen Analystenkursziel von 58,22 Euro. Unsicherheit über ein ausstehendes Gerichtsurteil und mögliche finanzielle Folgen wird als Belastung für den Kurs gesehen. Daneben diskutieren Anleger Kerendias Wachstumspotenzial sowie eine mögliche Aufspaltung und den Wert des Agrargeschäfts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,88 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Chartbild: Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase versucht der Kurs, den oberen Rand zu überwinden; die 200-Tage-Linie und ein Anstieg über die 65-Euro-Zone gelten als wichtige Marken. Ein zunächst als gescheitert bewerteter Ausbruchsversuch wurde laut Beiträgen vom anschließenden Kursverlauf infrage gestellt. Zudem wird der neue Backend-Standort in Thailand als Ausbau und Diversifizierung der Fertigungskapazitäten mit Wachstumspotenzial eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 11
    Performance 1M: -19,18 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck nach einem Absatzrückgang im dritten Quartal: Besonders China und das Top-End-Segment schwächeln, während Mercedes bei Elektroautos Absatzrekorde meldet. Diskutiert werden zudem hohe Fahrzeugpreise und Finanzierungskosten als Belastung für die Nachfrage sowie sinkende Erträge und Sparmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 31,20% PUT: 68,80%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -37,60 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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