Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Sorge, dass VW unter 60 beziehungsweise langfristig bis 50 Euro fällt. Diskutiert werden stagnierendes Wachstum, mögliche Dividendenausfälle, Managementprobleme und Fehler bei der Elektromobilität. Lockerungen beim Verbrenner-Aus sorgten laut Beiträgen nur für einen kurzen Kursanstieg. Einzelne Anleger trauen VW dennoch eine Erholung zu.