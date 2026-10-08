Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Evotec: Die Aktie habe von der Sektor-Erholung kaum profitiert und sei im jüngsten Ausverkauf mit gefallen. Diskutiert werden Kritik am CEO und an steigenden Kosten, mögliche Probleme des Geschäftsmodells sowie Verzögerungen bei Deals. Genannt werden Kursziele um 3,80 Euro und ein mögliches Abrutschen unter 1 Euro; andere sehen bei positiven Nachrichten Erholungspotenzial und verweisen auf frühere Kurse nahe 11 Euro.