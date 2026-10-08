Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: +2,41 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: -11,33 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,20 %
Performance 1M: -6,59 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +0,47 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -1,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: -23,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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