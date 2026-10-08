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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,06 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,41 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,33 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Evotec: Die Aktie habe von der Sektor-Erholung kaum profitiert und sei im jüngsten Ausverkauf mit gefallen. Diskutiert werden Kritik am CEO und an steigenden Kosten, mögliche Probleme des Geschäftsmodells sowie Verzögerungen bei Deals. Genannt werden Kursziele um 3,80 Euro und ein mögliches Abrutschen unter 1 Euro; andere sehen bei positiven Nachrichten Erholungspotenzial und verweisen auf frühere Kurse nahe 11 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -3,20 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,59 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons Erholung und den Anstieg von 127 Prozent seit Jahresbeginn. Die Aktie nähert sich 40 Euro, wo Verkaufsdruck gesehen wird. Analysten bleiben überwiegend positiv und verweisen auf KI-Photonik, HVDC und GaN; Amundi erhöhte den Anteil auf 3,26 Prozent, die Neubestellungen stiegen im zweiten Quartal um 81 Prozent. Als mögliche künftige Impulse werden auch SiC und Photonik diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,47 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,88 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Chartbild: Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase versucht der Kurs, den oberen Rand zu überwinden; die 200-Tage-Linie und ein Anstieg über die 65-Euro-Zone gelten als wichtige Marken. Ein zunächst als gescheitert bewerteter Ausbruchsversuch wurde laut Beiträgen vom anschließenden Kursverlauf infrage gestellt. Zudem wird der neue Backend-Standort in Thailand als Ausbau und Diversifizierung der Fertigungskapazitäten mit Wachstumspotenzial eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: -23,44 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der Verbio-Aktie von rund 50 Prozent in sechs Monaten – trotz steigender Öl- und Gaspreise sowie positiver Konjunktursignale. Zur Bewertung werden erwartete EBITDA-Werte von 210 bis 250 Millionen Euro und daraus abgeleitete Kurse von etwa 25 bis 30 Euro angeführt. Ein RSI nahe 20 gilt als überverkauft; einige sehen mögliche Impulse durch den Capital Day, andere verweisen auf die schwache Prognose.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

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