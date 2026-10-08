Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nokia
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 2
Performance 1M: +1,86 %
Performance 1M: +1,86 %
ENI
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 3
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 4
Performance 1M: +0,66 %
Performance 1M: +0,66 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 5
Performance 1M: +0,66 %
Performance 1M: +0,66 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 6
Performance 1M: -14,34 %
Performance 1M: -14,34 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 7
Performance 1M: -1,88 %
Performance 1M: -1,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Chartbild: Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsphase versucht der Kurs, den oberen Rand zu überwinden; die 200-Tage-Linie und ein Anstieg über die 65-Euro-Zone gelten als wichtige Marken. Ein zunächst als gescheitert bewerteter Ausbruchsversuch wurde laut Beiträgen vom anschließenden Kursverlauf infrage gestellt. Zudem wird der neue Backend-Standort in Thailand als Ausbau und Diversifizierung der Fertigungskapazitäten mit Wachstumspotenzial eingeordnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
BMW
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 8
Performance 1M: -17,04 %
Performance 1M: -17,04 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 9
Performance 1M: -9,17 %
Performance 1M: -9,17 %
ING Group
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 10
Performance 1M: -7,28 %
Performance 1M: -7,28 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 11
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 12
Performance 1M: -19,18 %
Performance 1M: -19,18 %
? wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck nach einem Absatzrückgang im dritten Quartal: Besonders China und das Top-End-Segment schwächeln, während Mercedes bei Elektroautos Absatzrekorde meldet. Diskutiert werden zudem hohe Fahrzeugpreise und Finanzierungskosten als Belastung für die Nachfrage sowie sinkende Erträge und Sparmaßnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
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