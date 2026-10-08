Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 08.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Lenzing
Tagesperformance: -17,22 %
Tagesperformance: -17,22 %
Platz 1
Performance 1M: -54,14 %
Performance 1M: -54,14 %
PORR
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 2
Performance 1M: -18,49 %
Performance 1M: -18,49 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
OMV
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +7,36 %
Performance 1M: +7,36 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 5
Performance 1M: +8,19 %
Performance 1M: +8,19 %
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