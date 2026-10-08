Calnex und VIAVI bauen ihre Partnerschaft aus, um eine durchgängige Validierung der Netzwerk- und Anwendungsleistung für Netzwerke der nächsten Generation anzubieten.

EDINBURGH, Schottland, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Calnex Solutions Plc (Calnex) (LSE:CLX) gab heute eine Ausweitung seiner strategischen Partnerschaft mit VIAVI Solutions bekannt. Durch die Kombination des einzigartigen Netzwerkemulationsportfolios von Calnex (SNE, SNE-X und SNE-Ignite) mit den branchenführenden Lösungen L0-7 ONE LabPro, TestCenter und CyberFlood von VIAVI bietet die Partnerschaft Technologien zur realistischen Traffic-Generierung, Benutzeremulation und Netzwerkbeeinträchtigung in einer gemeinsamen Testarchitektur.

Das kombinierte Portfolio wird es Kunden ermöglichen, reale Netzwerkbedingungen nachzubilden, die Benutzererfahrung zu validieren und die Bereitstellung für die Märkte KI, Rechenzentren, Verteidigung, Satellitenkommunikation und Unternehmen zu beschleunigen.

Das gemeinsame Angebot von Calnex und VIAVI ermöglicht es Akteuren im gesamten Ökosystem der Netzwerkinfrastruktur, realistischen Anwendungs- und Nutzerverkehr zu generieren, reale Netzwerkbedingungen nachzubilden und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Netzwerk- und Anwendungsleistung vor der Bereitstellung zu messen.

„Netzwerke entwickeln sich ständig weiter, und mit dem technologischen Fortschritt nehmen auch die Komplexität und Vielfalt der von der Infrastruktur unterstützten Topologien zu. Diese wachsende Komplexität stellt höhere Anforderungen an Tests vor der Inbetriebnahme, doch viele Validierungsumgebungen spiegeln die realen Netzwerkbedingungen nach wie vor nicht wider, was das Risiko von Leistungsproblemen nach der Inbetriebnahme erhöht. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit VIAVI auszubauen, um diesen Bedarf unserer Kunden in den Bereichen KI, Rechenzentren, Verteidigung, Satellitenkommunikation und Unternehmen zu decken", sagte Graeme Urquhart, VP Sales bei Calnex Solutions. „Durch die Bündelung unserer Ressourcen können wir auf unseren starken Branchenbeziehungen aufbauen, nachhaltiges Wachstum vorantreiben und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten, indem wir ihnen weltweit Zugang zu diesen führenden Technologien ermöglichen."

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