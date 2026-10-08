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    Seitwärtsstrategien

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    TotalEnergies mit attraktiven Seitwärtsrenditen

    Hohe Ölpreise, steigende Dividenden und Aktienrückkäufe stärken TotalEnergies. Discount- und Bonus-Zertifikate sowie Aktienanleihen bieten attraktive Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer.

    TotalEnergies (FR0000120271) profitiert von hohen Energiepreisen. Bereits im Q2-Bericht vom 23.7. stand ein bereinigter Nettogewinn von 6 Mrd. US-Dollar in den Büchern, knapp 12 Prozent mehr als in Q1 und 47 Prozent über dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Höhere Ölpreise und Raffineriemargen stützten das Geschäft trotz Förderausfällen im Nahen Osten. Am 28.9. TotalEnergies an, die Dividende bis 2030 jährlich um mehr als 5 Prozent zu erhöhen. Für Q4 sind Aktienrückkäufe über 2,5 Mrd. US-Dollar geplant, nach 1,5 Milliarden in Q3. Bis 2030 sollen die Öl- und Gasförderung jährlich im Schnitt um mehr als 3 Prozent und die Stromproduktion um über 20 Prozent wachsen. Bei unveränderten Energiepreisen soll der freie Cashflow 2030 rund 10 Mrd.US-Dollar über dem Niveau von 2025 liegen. Die Q3-Ergebnisse werden für den 29.10. erwartet.

    Discount-Strategie mit 12,1 Prozent Puffer (April)

    Beim Discounter der LBBW mit der ISIN DE000LB6VUN7 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 70 Euro und dem Preis von 65,80 Euro eine Rendite von 4,20 Euro oder 12 Prozent p.a., wenn die Aktie am 16.4.27 auf oder über Cap notiert. Andernfalls Aktienlieferung.

    Bonus-Strategie mit 20,8 Prozent Puffer (März)

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (DE000DU9CU91) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 80 Euro ausgestattet. Wird die Barriere bei 60 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt, erhalten Anleger den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 75,50 Euro liegt der maximale Gewinn bei 4,50 Euro, was 13,6 Prozent p.a. entspricht. Interessantes Pricing mit weniger als 1 Prozent Aufgeld. Immer Barausgleich.

    Einkommensstrategie mit 11,25 Prozent Kupon p.a. (September)

    Die Aktienanleihe der HSBC (DE000HM9V815) zahlt einen Kupon von 11,25 Prozent p.a.; durch den Kaufkurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,3 Prozent, sofern die Aktie am 17.9.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 75 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 13 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 75 Euro, für die Bruchteile gibt’s einen Barausgleich).

    ZertifikateReport-Fazit: TotalEnergies profitiert von steigenden Ölpreisen und kann als Beimischung in einem diversifizierten Depot als teilweise Absicherung gegen Öl-Angebotsschocks eingesetzt werden. Mit Zertifikaten können Anleger eine defensivere Positionierung mit Sicherheitspuffer einnehmen und bereits in einem Seitwärtstrend attraktive Renditen erzielen.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TotalEnergies oder von Anlageprodukten auf TotalEnergies Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien TotalEnergies mit attraktiven Seitwärtsrenditen Als Ölpreis-Profiteur kann TotalEnergies Depots diversifizieren. Mit Zertifikaten sind Anleger dabei nicht von steigenden Aktienkursen abhängig, sondern punkten bereits bei einer Seitwärtsbewegung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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