Indus Holding sehr schwach - 7-Jahres-Hoch wieder ferner gerückt

Heute gehts sogar (deutlich) unter 27 Euro. Nachrichten zum Unternehmen konnte ich keine finden. Aber generell scheint es mir so zu sein, dass Indus bei den meisten Anlegern etwas unter dem Radar fliegt. Auch in den Börsenblättchen wird die Indus nur selten besprochen/empfohlen.

Das und die mMn vorherrschende Meinung, dass die Indusbeteiligungen im Grunde sozusagen 1:1 von der Gesamtwirtschaft in Deutschland abhängen sorgt dann eben dafür, dass die Aktie in "Normalphasen" schlecht abschneidet (eine Ausnahme sind dann die Phasen, in denen Indus wie kurz vor den Q1 Zahlen die Prognosen anhebt).

Dabei wird mMn übersehen, dass die Indusbeteiligungen ihre Umsätze zunehmend außerhalb Deutschlands generieren und dadurch die Abhängigkeit von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft, die ja tatsächlich eher traurig zu nennen wäre, stetig abnimmt.

Zudem haben die Indusbeteiligungen grade in der jüngsten Vergangenheit nachgewiesen, dass diese auch in Zeiten einer stagnierenden Wirtschaft durchaus steigende Ergebnisse erzielen können.

Leider habe ich letzte Woche etwas zu früh/zu teuer aufgestockt. Und ich möchte das Depot nicht noch stärker auf Indus ausrichten. Aber ganz ehrlich: Wenn ich mich so in meinem "Anlageuniversum" umschaue finde ich keine Aktie, die mir bezogen auf KGV, Dividende und Ausssichten attraktiver erscheint. Natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere hier.

Eine gute Woche allerseits.