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    AKTIE IM FOKUS

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    Indus Holding sehr schwach - 7-Jahres-Hoch wieder ferner gerückt

    Für Sie zusammengefasst
    • Indus-Aktie fällt 7,5 Prozent auf ein Tagestief
    • Hohe Zinsen schüren Sorgen um Refinanzierung
    • Nuways streicht Kaufempfehlung, Ziel bleibt 41 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Indus Holding sehr schwach - 7-Jahres-Hoch wieder ferner gerückt
    Foto: INDUS Holding AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bereits schwach in den Handel gestartete Indus-Aktie ist am Donnerstagnachmittag noch etwas weiter abgesackt. Zuletzt erreichte sie mit minus 7,5 Prozent auf 36,65 Euro ein Tagestief. Allerdings war die Aktie der Beteiligungsgesellschaft erst Ende September auf den höchsten Stand seit Mai 2019 geklettert.

    Angesichts hoher Zinsen an den Anleihemärkten schauen Anlegern jedoch derzeit mit zunehmender Sorge auf die Refinanzierung von Unternehmen. Zudem hat das Analysehaus Nuways an diesem Morgen seine Kaufempfehlung für Indus gestrichen, wenn auch das Kursziel mit 41 Euro beibehalten wurde. Begründet wurde der Schritt mit der starken Kursrally von rund 60 Prozent seit Juli.

    Gleich zum Handelsstart fiel war die Indus-Aktie unter die gleitende 21-Tage-Linie, die bei 39,21 Euro verläuft und den kurzfristigen Trend signalisiert, gefallen. Aktuell findet das Papier an der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend Halt. Diese verläuft bei rund 36,50 Euro./ck/he

    INDUS Holding

    -8,18 %
    -10,87 %
    -3,69 %
    +42,02 %
    +59,04 %
    +82,87 %
    +8,15 %
    -29,25 %
    +157,35 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 36,95 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4500 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +12,33 %/+45,21 % bedeutet.





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