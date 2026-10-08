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    Acuity Analytics baut seine Daten- und Technologiekompetenzen in den USA durch die Übernahme von Continuus aus

    Acuity Analytics baut seine Daten- und Technologiekompetenzen in den USA durch die Übernahme von Continuus aus
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Durch diese Transaktion wird die Kompetenz von Acuity im Bereich Finanzdienstleistungsdaten und KI-Beratung gestärkt, der Status „Snowflake Premier" hinzugewonnen und die Tier-1-Kompetenz von Acuity in Bezug auf Microsoft vertieft, um der stetig steigenden Nachfrage nach modernen Daten- und KI-Plattformen wie Microsoft Fabric und Databricks gerecht zu werden.

    LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Acuity Analytics hat Continuus übernommen, ein in den USA ansässiges Datenberatungsunternehmen, das sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Durch die Übernahme kommen 37 Spezialisten hinzu, wodurch Acuity Analytics seine Kompetenzen in den Bereichen Datenstrategie, Governance, Engineering und Cloud-Datenplattformen ausbaut.

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    Acuity Analytics

    Continuus arbeitet in erster Linie mit Vermögensverwaltern und anderen Finanzinstituten zusammen und unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung unternehmensweiter Datenstrategien, der Einrichtung von Governance-Rahmenwerken sowie der Umsetzung groß angelegter Programme zur Datentransformation und -aufbereitung in der Cloud.

    Die Übernahme stärkt die Präsenz von Acuity Analytics in den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Unternehmens, und erweitert sein globales Dienstleistungsnetzwerk um ein erfahrenes Team vor Ort.

    ie Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzinstitute ihre Investitionen in moderne Dateninfrastrukturen erhöhen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und den breiteren Einsatz von KI zu ermöglichen. Da Unternehmen die Experimentierphase hinter sich lassen und KI unternehmensweit einführen, gewinnen die Qualität, die Steuerung und die Zugänglichkeit von Daten zunehmend an Bedeutung.

    Durch die Kombination des Fachwissens von Continuus mit den umfassenderen technologischen Kompetenzen von Acuity Analytics wird die Gruppe ein durchgängiges Angebot bereitstellen, das Datenstrategie, Governance, Analytik, Betriebsabläufe und KI-gestützte Geschäftsabläufe umfasst.

    Rob King, Geschäftsführer von Acuity Analytics, erklärte:

    „Was uns an Continuus überzeugt hat, war das fundierte Verständnis des Unternehmens für Finanzdienstleistungen und seine Fähigkeit, Datenstrategien in konkrete Geschäftsergebnisse für die Kunden umzusetzen.

    Wenn Unternehmen ihre Datenumgebungen modernisieren und KI-Initiativen ausbauen, benötigen sie Partner, die technisches Fachwissen mit soliden Governance- und Umsetzungsfähigkeiten verbinden können. Genau das bietet Continuus.

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