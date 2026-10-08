Bauernverband fordert Aus für staatliches Tierhaltungslogo

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband fordert das Aus für das lange geplante staatliche Tierhaltungslogo für Fleisch. "Wir haben das Vertrauen in eine echte Neugestaltung verloren", erklärte der Verband in Berlin. Wegen einer fehlenden Einigung über angekündigte Änderungen und der nur noch kurzen Zeit bis zum festgelegten Inkrafttreten des bestehenden Gesetzes am 1. Januar 2027 sollte dieses sofort abgeschafft werden. Es sei untauglich, weil es keinen Mehrwert zu vorhandenen Haltungskennzeichen bringe und Bürokratie schaffe.

Die staatliche Kennzeichnung war nach mehreren gescheiterten Anläufen 2023 von der Ampel-Koalition per Gesetz beschlossen worden. Sie soll Kunden beim Fleischkauf mehr Klarheit über die Bedingungen in den Ställen bringen.