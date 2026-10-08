Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 08.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.117,03USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 58,92USD und damit -2,12 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,30USD und verzeichnet ein Plus von +4,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 92,58USD und verzeichnet ein Plus von +4,09 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.125,00 USD -0,27 % Platin 1.634,50 USD -0,70 % Kupfer London Rolling 14.299,89 USD -0,85 % Aluminium 3.019,39 USD -2,67 % Erdgas 3,155 USD -0,90 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +4,30 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 08.10.26, 17:29 Uhr.