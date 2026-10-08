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    Shelly Group legt vorläufige Umsatzzahlen für 9 Monate 2026 vor

    Shelly Group legt beim Wachstum zu: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig um rund 30 % auf 112,8 Mio. Euro. Besonders das dritte Quartal sorgte für Schwung.

    Shelly Group legt vorläufige Umsatzzahlen für 9 Monate 2026 vor
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • Shelly Group erzielte im Neunmonatszeitraum 2026 vorläufig rund **112,8 Mio. Euro Umsatz** mit Shelly-Geräten und verbundenen Dienstleistungen.
    • Das entspricht einem **Umsatzwachstum von rund 30 %** gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Im **dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum** im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen.
    • Die Umsatzentwicklung lag **im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen** der Gesellschaft.
    • Die genannten Umsatzzahlen sind **vorläufig**; die Konzernzahlen für den Zeitraum sind noch ungeprüft.
    • Shelly Group will die **ungeprüften Konzernzahlen am 10. November 2026 nach Börsenschluss** veröffentlichen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 10.11.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.817,90PKT (-1,84 %).


    Shelly Group

    +0,15 %
    -1,96 %
    +1,56 %
    +16,91 %
    +70,31 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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