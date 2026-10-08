Shelly Group legt vorläufige Umsatzzahlen für 9 Monate 2026 vor
Shelly Group legt beim Wachstum zu: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 vorläufig um rund 30 % auf 112,8 Mio. Euro. Besonders das dritte Quartal sorgte für Schwung.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- Shelly Group erzielte im Neunmonatszeitraum 2026 vorläufig rund **112,8 Mio. Euro Umsatz** mit Shelly-Geräten und verbundenen Dienstleistungen.
- Das entspricht einem **Umsatzwachstum von rund 30 %** gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Im **dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum** im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen.
- Die Umsatzentwicklung lag **im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen** der Gesellschaft.
- Die genannten Umsatzzahlen sind **vorläufig**; die Konzernzahlen für den Zeitraum sind noch ungeprüft.
- Shelly Group will die **ungeprüften Konzernzahlen am 10. November 2026 nach Börsenschluss** veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.817,90PKT (-1,84 %).
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