Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,24 Prozent auf 104,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,30 Prozent. Am Mittwoch hatte sie mit 5,36 Prozent noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 erreicht.

Belastet wurden die Anleihekurse durch die deutlich gestiegenen Ölpreise. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten trieb die Preise nach oben. Inflationssorgen wurden so wieder angeheizt. Dies schürt die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed).