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    Shelly wächst im dritten Quartal schneller

    Für Sie zusammengefasst
    • Shelly steigert Umsatz um rund 30 Prozent
    • Neunmonatsumsatz steigt auf 112,8 Millionen Euro
    • Schneider plant Shelly-Übernahme bis Anfang 2027
    Shelly wächst im dritten Quartal schneller
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die vor einer Übernahme stehende Shelly Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um rund 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro gesteigert. Das teilte der Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen mit. Dabei habe sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber den Vorquartalen beschleunigt, hieß es. Weitere Details will Shelly am 11. November mitteilten.

    Das im SDax notierte Unternehmen hatte Ende September mit dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Schneider bietet 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird das Geschäft auch von den Shelly-Gründern.

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    Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet./nas/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 261,9 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +10,66 %/+28,28 % bedeutet.





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