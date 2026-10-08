Shelly wächst im dritten Quartal schneller

Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet./nas/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 261,9 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von +10,66 %/+28,28 % bedeutet.