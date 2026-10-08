Der Börsen-Tag
DAX und MDAX unter Druck: AUMOVIO stürzt um 9 Prozent ab
Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Deutsche Indizes verlieren stärker als die US-Märkte. Während HelloFresh und Chipotle glänzen, gerät AUMOVIO kräftig unter Druck.
Foto: AUMOVIO SE
Entwicklung der Indizes**Deutsche Aktienindizes verlieren deutlich stärker als US-Märkte** Die deutschen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste und entwickeln sich deutlich schwächer als die US-Indizes. Der DAX liegt aktuell mit 24.805,71 Punkten um 1,25 Prozent im Minus. Noch kräftiger fallen die Abschläge bei MDAX, SDAX und TecDAX aus. Das größte Minus unter den sechs verglichenen Indizes weist der MDAX auf: Er verliert 2,21 Prozent auf 29.494,59 Punkte. Der SDAX folgt mit einem Rückgang von 2,11 Prozent auf 17.815,64 Punkte. Der TecDAX gibt um 2,00 Prozent nach und steht bei 3.963,49 Punkten. Damit hält sich der DAX innerhalb der deutschen Indexgruppe noch am besten. An den US-Märkten fallen die Verluste hingegen moderater aus. Der US 30 notiert bei 50.964,96 Punkten und liegt 0,41 Prozent im Minus. Der US 500 verliert 0,38 Prozent auf 7.771,19 Punkte und zeigt damit die geringste Abwärtsbewegung im Vergleich. Insgesamt ergibt sich ein klares Bild: Während sämtliche betrachteten Indizes nachgeben, sind die prozentualen Verluste in Deutschland deutlich größer. Besonders MDAX, SDAX und TecDAX stehen unter Druck; die beiden US-Indizes büßen dagegen jeweils weniger als ein halbes Prozent ein.
DAX: Scout24 an der Spitze, Fresenius am EndeScout24 führte den DAX mit einem Plus von 2,75 Prozent an. BASF und Rheinmetall folgten mit Zuwächsen von 1,25 beziehungsweise 1,24 Prozent. Auf der Verliererseite fiel Infineon Technologies um 3,87 Prozent, Volkswagen (VW) Vz. um 3,94 Prozent. Fresenius verzeichnete mit minus 4,11 Prozent den stärksten Rückgang.
MDAX: RTL Group vorn, AUMOVIO deutlich im MinusDie RTL Group legte im MDAX um 2,46 Prozent zu und war damit der stärkste Wert. flatexDEGIRO gewann 1,88 Prozent, CTS Eventim 1,42 Prozent. Am anderen Ende des Index verlor Elmos Semiconductor 5,41 Prozent, Schaeffler 5,49 Prozent und AUMOVIO 9,05 Prozent – der deutlichste Rückgang im MDAX.
SDAX: HelloFresh gewinnt, INDUS Holding verliert am stärkstenHelloFresh stieg um 4,87 Prozent und setzte sich im SDAX klar an die Spitze. Nagarro kam auf ein Plus von 0,71 Prozent, Hugo Boss auf 0,66 Prozent. Jungheinrich gab 6,01 Prozent nach, LPKF Laser & Electronics 7,26 Prozent. INDUS Holding lag mit einem Minus von 7,58 Prozent am Ende der Rangliste.
TecDAX: Ottobock knapp vorn, Elmos Semiconductor schwachOttobock führte die TecDAX-Topwerte mit einem Plus von 0,39 Prozent an. IONOS Group gewann 0,12 Prozent. Bechtle gehörte ebenfalls zu den Topwerten, gab allerdings leicht um 0,23 Prozent nach. Bei den schwächsten Werten verlor Infineon Technologies 3,87 Prozent, Sartorius Vz. 5,15 Prozent und Elmos Semiconductor 5,41 Prozent.
US 30: Chevron führt die Gewinnerliste anChevron Corporation legte im US 30 um 3,00 Prozent zu. Walmart gewann 1,89 Prozent, Coca-Cola 1,34 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Zugewinne: Walmart und Coca-Cola stehen auch in der Topliste, während McDonald’s um 1,24 Prozent stieg und damit unter diesen drei Werten am schwächsten abschnitt.
US 500: Chipotle mit größtem PlusIm US 500 erzielte Chipotle Mexican Grill mit einem Zuwachs von 6,78 Prozent den stärksten Anstieg. Paramount Skydance Corporations Registered (B) gewann 5,52 Prozent, Marathon Petroleum Corporation 5,04 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte lagen im Plus: Mastercard Registered (A) stieg um 0,74 Prozent, Dollar General Corporation um 0,73 Prozent und Ventas um 0,72 Prozent. Ventas verzeichnete damit den geringsten Zuwachs dieser Gruppe.
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