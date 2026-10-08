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    Notruf-Problem legt Norwegens Zugverkehr lahm

    Für Sie zusammengefasst
    • Notruf in Norwegen wegen Netzausfall eingeschränkt
    • Zugverkehr in Norwegen wegen Netzstörung gestoppt
    • Telenor-Kunden melden Probleme bei Anrufen und SMS
    Notruf-Problem legt Norwegens Zugverkehr lahm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OSLO (dpa-AFX) - In Norwegen ist wegen einer Störung im Telekommunikationsnetz der Notruf nur eingeschränkt erreichbar und der gesamte Zugverkehr eingestellt worden. "Aufgrund der Telekommunikationsstörungen können wir im Notfall keine Verbindung zu den Rettungsdiensten herstellen", sagte ein Sprecher des Infrastrukturbetreibers Bane Nor der Nachrichtenagentur NTB. "Deshalb werden die Züge gestoppt. Sicherheit hat in einer solchen Situation oberste Priorität."

    Laut NTB sind Notrufnummern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten betroffen. Auch bei anderen Anrufen und beim Verschicken von SMS erlebten Kunden des Telekommunikationsanbieters Telenor Probleme. Die Polizei versuche nun, verstärkt mit Patrouillen vor Ort zu sein.

    Die Zeitung "Aftenposten" berichtete unter Berufung auf das Unternehmen, dass es keine Hinweise auf einen Hackerangriff gebe. Telenor ist der führende norwegische Telekommunikationskonzern. Das Unternehmen stellt nicht nur das Mobilfunk- und Festnetz bereit, sondern liefert auch die digitale Daten- und Signalinfrastruktur für staatliche Institutionen, Rettungsdienste und das norwegische Bahnnetz./wba/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telenor Aktie

    Die Telenor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 11,72 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 17:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telenor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Telenor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1000 %.







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