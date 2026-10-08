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    Verbio setzt auf Wachstum: So soll nachhaltiger Ausbau Rendite bringen

    Vom Investitionskurs zur Ertragssteigerung: Verbio startet die nächste Entwicklungsphase – mit biobasierten Spezialchemikalien, effizienteren Anlagen und neuen Chancen im US-Geschäft.

    Verbio setzt auf Wachstum: So soll nachhaltiger Ausbau Rendite bringen
    Foto: Verbio - Verbio
    • Verbio stellte beim Capital Markets Day am 8. Oktober 2026 in Bitterfeld die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens vor.
    • Die neue Ethenolyseanlage für biobasierte Spezialchemikalien in Bitterfeld ist in Betrieb gegangen und markiert einen wichtigen Ausbau der Produktionsplattform.
    • Nach einer Phase hoher Investitionen will Verbio nun bestehende Kapazitäten besser nutzen, Anlagen optimieren und Erträge sowie Cashflow steigern.
    • Im Fokus stehen die Weiterentwicklung des US-Geschäfts und der Markthochlauf neuer Chemieprodukte; Verbio sieht zusätzliche Chancen durch Biomasse als Rohstoffbasis.
    • Weitere mögliche Wertschöpfungsquellen sind der Ausbau des Handels sowie Erlöse aus Nutzung und Speicherung biogenen CO₂.
    • Verbio bekräftigt einen disziplinierten Kapitaleinsatz mit ausgewogenem Fokus auf profitables Wachstum, finanzielle Stabilität und langfristige Aktionärsrenditen.

    Der nächste wichtige Termin, Verbio Capital Markets Day für Analysten und institutionelle Investoren, bei Verbio ist am 08.10.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,31 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.813,24PKT (-1,87 %).


    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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