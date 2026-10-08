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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um -5,71 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 08.10.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Elmos Semiconductor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026

    Bei Elmos Semiconductor geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,71 % nach und notiert bei 147,00. Die Talfahrt der Elmos Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 147,00, mit einem Minus von -5,71 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Elmos Semiconductor insgesamt ein Minus von -8,10 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -4,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +51,96 %.

    Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich -2,05 % im Plus-Minus-Bereich. Elmos Semiconductor entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,53 %
    1 Monat +1,59 %
    3 Monate -8,10 %
    1 Jahr +78,23 %
    Stand: 08.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd.EUR € wert.

    DAX und MDAX unter Druck: AUMOVIO stürzt um 9 Prozent ab


    Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Deutsche Indizes verlieren stärker als die US-Märkte. Während HelloFresh und Chipotle glänzen, gerät AUMOVIO kräftig unter Druck.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 schwach -2,86 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,93 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,12 %. ON Semiconductor verliert -2,21 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -2,67 %.

    Elmos Semiconductor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Elmos Semiconductor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Elmos Semiconductor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Elmos Semiconductor

    -5,77 %
    -5,41 %
    +0,96 %
    -9,37 %
    +78,83 %
    +130,05 %
    +263,41 %
    +1.002,28 %
    +553,33 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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