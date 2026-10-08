JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer anlässlich jüngster Studiendaten zu Mevrometostat bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Prostatakrebs von 35 auf 36 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei der Ansicht, dass das Präparat die Einnahmen des Pharmakonzerns auch über den Ablauf des Patentschutzes für Xtandi im Jahr 2027 hinaus sichern und steigern könne, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 24,62EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 35

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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