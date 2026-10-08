Stellenabbau in Neckarsulm? Audi zieht Schlechtwetterklausel
- Audi aktiviert Klausel für Gespräche zum Stellenabbau
- Ohne Sparplan droht Neckarsulm die Werksschließung
- Schließung könnte regional rund 50.000 Jobs kosten
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Autobauer Audi hat die sogenannte Schlechtwetterklausel aus der Zukunftsvereinbarung des Unternehmens aktiviert, die die Arbeitnehmerseite zu Verhandlungen über Stellenabbau und Arbeitsbedingungen verpflichtet. Er habe die Sozialpartner zu Gesprächen über die künftige Aufstellung des Unternehmens aufgefordert, sagte Audi-Chef Gernot Döllner auf der Audi-Betriebsversammlung im Werk in Neckarsulm, das akut von einer Schließung bedroht ist.
Die Schlechtwetterklausel bei Audi ist eine 2019 im Zukunftspakt des Unternehmens vereinbarte Regelung, die festlegt, dass Geschäftsführung und Betriebsrat in Verhandlungen über Sparmaßnahmen treten müssen, wenn sich wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen deutlich verschlechtern. Das sei nun der Fall, so Döllner.
Beim letzten Mal sprach Betriebsrat von "Liste des Grauens"
Der Chef des Audi-Betriebsrats in Neckarsulm, Alexander Reinhart, betonte, die Klausel könne gezogen werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. "Diese Überprüfung läuft aktuell", so Reinhart. Wenn alle Hausaufgaben gemacht seien, sei auch der Betriebsrat bereit, in Gespräche einzusteigen.
Ende 2019 hatte Audi schon einmal die Schlechtwetterklausel gezogen und in Gesprächen unter anderem gefordert, das Tarif-Entgelt abzusenken, tarifliche Zulagen zu streichen, die Ergebnisbeteiligung zu beschneiden und hybrides Arbeiten zu begrenzen. Der Betriebsrat sprach damals von einer "Liste des Grauens".
Werk hat noch ein Jahr Zeit
Die Betriebsversammlung im Audi-Werk in Neckarsulm war mit Spannung und großen Zukunftsängsten erwarten worden. Der Mutterkonzern VW hatte Anfang September 2026 einen Sparplan beschlossen, der dem Standort Neckarsulm noch ein Jahr Zeit gibt, ein tragfähiges Konzept vorzulegen, um die Kosten zu senken. Sonst droht dem Werk die Stilllegung.
Sollte Audi das Werk dichtmachen, rechnen Wirtschaftsexperten mit dem Verlust von etwa 50.000 Arbeitsplätzen in der Region. Neben den mehr als 15.000 Beschäftigten im Werk hängen etwa 1.000 Zulieferunternehmen an der Produktion im Werk. Insgesamt könnte gar ein Viertel der industriellen Wertschöpfung in der Region wegbrechen.
Auch VW-Chef Oliver Blume bei Versammlung dabei
Auch VW-Chef Oliver Blume nahm an der Betriebsversammlung teil. Man habe den Konzern über viele Jahre für größere Märkte und höhere Absätze aufgebaut, sagte Blume. Heute seien viele Strukturen zu groß und die Kosten zu hoch, weswegen viele Stellen gestrichen werden müssten. Gleichzeitig nehme der Volkswagen Konzern Milliarden in die Hand, um den bereits Personalabbau möglichst sozialverträglich zu gestalten.
Audi-Gesamtbetriebsrat Jens Stammler übte scharfe Kritik an den Schließungsplänen für den Standort Neckarsulm: "Wer unsere Perspektive anzweifelt, stellt damit einen Standort in Frage, der die Audi AG mit aufgebaut hat", sagte Stammler.
Die Menschen in Neckarsulm hätten über viele Jahre hinweg mit Engagement, Flexibilität und Loyalität für das Unternehmen gearbeitet. "Und deshalb erwarten die Beschäftigten heute mehr als nur Dankesworte. Sie erwarten Respekt. Sie erwarten Verlässlichkeit. Und sie erwarten ein klares Bekenntnis zur Zukunft unseres Standorts Neckarsulm", so Stammler./mxx/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 66,76 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +9,15 %/+79,43 % bedeutet.
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.Leider muss ich dir recht geben, in Deutschland lohnt es sich nicht mehr zu produzieren. Nicht wegen der Arbeiter – die sind motiviert und fleißig –, der Staat ist das Übel von allem. Überall Geld verteilen, wie lange geht das noch VW soll seinen Firmensitz ins Ausland verlagern, und dann sollen die da oben schauen, wo das Geld herkommt. Und unsere Aktien werden bei 200 € stehen, und das wird so kommen.
BörsenVeteran:
Aha, der nächste selbsternannte „Experte“, der das Ende des Abends ausruft und fantastische Kursziele von 25 bis 30 Euro aus der Mottenkiste von vor 20 Jahren hervorkramt.
Wenn man deine Polemik liest, könnte man meinen, Volkswagen bestünde nur noch aus einer leeren Hülle und einer Kantine mit Currywurst. Rechnen wir deine steile These doch mal kurz nach:
1. Die Summe der Einzelteile (SOTP) zerstört deine 25-Euro-Fantasie:
- Lamborghini: Würde als eigenständige Luxusmarke an der Börse locker mit 15.000 bis 20.000 Millionen Euro bewertet werden.
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- Bentley, Audi & Ducati: Zusammen ein profitabler Premium-Klotz im Wert von weiteren 25.000 bis 30.000 Millionen Euro.
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- Porsche AG (P911): An der die Konzernmutter gigantische Mehrheitsanteile hält – Wert allein dieser Beteiligung: zig Milliarden.
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- Dazu kommen TRATON (LKW-Sparte), die Finanzdienstleistungen (VW Financial Services) mit Milliarden-Cashflows und das weltweite Produktionsnetzwerk.
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Bei deinem vorhergesagten Kurskorridor von 25 bis 30 Euro würde die gesamte Volkswagen AG an der Börse mit lächerlichen 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet. Das würde bedeuten, dass man den gesamten VW-Konzern geschenkt bekommt, wenn man nur Lamborghini und Audi zum fairen Marktwert kauft! Merkst du selbst, wie absurd deine Rechnung ist du Träumer?
2. Wenn du dir so sicher bist: Geh All-In Short!
Du schreibst hier mit einer Selbstgefälligkeit, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn der Boden angeblich erst bei 25 Euro liegt und wir aktuell bei knapp 68 Euro stehen, hättest du hier die Chance deines Lebens: Nimm all dein Erspartes, verpfände dein Haus, geh mit maximalem Hebel SHORT und verkaufe bei 25 Euro! Du müsstest doch in Kürze Steinreich werden!
Aber komischerweise tun das Typen wie du nie. Im Forum große Reden schwingen und den Untergang beschwören ist halt kostenlos – echtes Kapital gegen die Substanzwerte eines Weltkonzerns zu wetten, erfordert Mut und Verstand.
3. Zyklen und Kapitulation:
Niemand bestreitet die strukturellen Probleme in Wolfsburg, die Bürokratie oder den Reformbedarf bei den Arbeitszeiten. Aber dass Oliver Blume und der Vorstand genau JETZT die Verträge und die 35-Stunden-Woche angreifen, zeigt doch, dass der Sanierungsdruck endlich exekutiert wird.
Wer bei historischen Panik-Tiefs und KGV-Bewertungen unter 4 von „Insolvenz“ und „25 Euro“ träumt, versteht den Unterschied zwischen einer operativen Krise und einer bilanziellen Überschuldung nicht.
Wir sprechen uns wieder, wenn der Zyklus dreht und du deinen Short-Krediten hinterherrennst.