CoreWeave Registered (A) Aktie weiter abwärts - -8,21 % - 08.10.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CoreWeave Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,43 % zu Buche.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,21 % verliert die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 72,53€, mit einem Minus von -8,21 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CoreWeave Registered (A) eine positive Entwicklung von +20,73 % erlebt.

Während CoreWeave Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,28 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,48 % 1 Monat -3,51 % 3 Monate +2,43 % 1 Jahr -32,45 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 08.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,27 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.