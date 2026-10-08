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    IROS 2026 | PaXini präsentiert seine umfassende taktile Strategie für physische KI

    PITTSBURGH, PA / ACCESS Newswire / 8. Oktober 2026 / Während sich Forscher und Branchenführer aus aller Welt in Pittsburgh zur IROS 2026 (27. September bis 1. Oktober) versammelten, um sich mit der Skalierung physischer KI auseinanderzusetzen, stand PaXini AI im Mittelpunkt: Das Unternehmen präsentierte sein umfassendes (Full-Stack) Produktportfolio – von Chips bis hin zu humanoiden Robotern – und veranstaltete die GEEN 2026 · IROS, die „Global Embodied Ecosystem Night“, aus. Die Veranstaltung war nicht nur ein Austausch, sondern ein Branchentreffen mit Schwerpunkt auf dem Einsatz verkörperter Intelligenz.

     

     

    Als führendes Unternehmen im Bereich der taktilen Sensorik hat PaXini einen auf Berührung ausgerichteten Full-Stack-Kreislauf aufgebaut: PIE – Perception, Intelligence, Execution. Die Wahrnehmung ermöglicht es Robotern, die reale Umgebung umfassender und genauer zu verstehen. Die Intelligenz nutzt Daten und Erfahrungen, um Roboter von der reinen Programmierung hin zur Anpassung und Verallgemeinerung zu führen. Die Ausführung ermöglicht es Robotern durch leistungsstarke Aktuatoren und geschickte Endeffektoren, komplexe Aufgaben zu bewältigen. Diese drei Ebenen befruchten sich gegenseitig und bilden die Infrastrukturkompetenz von PaXini für das Zeitalter der physischen KI.

     

    Auf der IROS präsentierte PaXini diesen Regelkreis anhand seines gesamten Produktportfolios: maßgeschneiderte Chips, mehrdimensionale Tastsensoren, Handschuhe zur Erfassung von Daten, geschickte Roboterhände und humanoide Roboter.

     

    Im Bereich der Wahrnehmung wurden die taktilen Sensoren der PX6AX-Serie zusammen mit Gelenk-Drehmomentsensoren, 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentsensoren, taktilen Fußsensoren und einer elektronischen Ganzkörperhaut gezeigt, um zu veranschaulichen, wie Roboter ein umfassendes Kontakt- und Zustandsbewusstsein erlangen.

     

    Im Bereich der Daten erfasst der Datenerfassungshandschuh gleichzeitig taktile, visuelle und Gelenkwinkelsignale und liefert so hochwertige physikalische Daten für das Modelltraining.

     

    Im Bereich der Ausführung bringen taktile, geschickte Roboterhände und humanoide Roboter mit nativ integrierten Tastsensoren Wahrnehmung und Intelligenz in die reale Manipulation ein.

     

    Während der Konferenz veranstaltete PaXini die „GEEN 2026 · IROS“, die „Global Embodied Ecosystem Night“, zu der fast 200 weltweit führende Wissenschaftler, Branchenführer und Investoren zusammenkamen. Die Veranstaltung fand in Pittsburgh, einem wichtigen Innovationszentrum für Robotik, statt und war nach der WRC 2026 in Peking die zweite GEEN von PaXini. Sie bot den Teilnehmern ein Forum, das Wissenschaft und Industrie zusammenbrachte, um technische Wege zu erörtern, das Tempo der Industrialisierung zu bewerten und einen Konsens in Bezug auf taktile Infrastruktur, Datenstandards und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu erzielen. Im Mittelpunkt des Abends standen Rundtischgespräche, an denen Vertreter von Universitäten, Forschungsinstituten, Start-ups und Kapitalgebern teilnahmen und die dazu beitrugen, Verbindungen zu knüpfen, die auf dem geschäftigen Konferenzparkett nur schwer herzustellen sind. Die Gespräche dauerten bis spät in den Abend hinein und spiegelten die gemeinsame Erkenntnis wider, dass die nächste Phase der verkörperten Intelligenz von engeren Verbindungen zwischen Forschung, Kapital und praktischer Umsetzung abhängt. Als Veranstaltung, bei der ein offener Austausch an die Stelle formeller Präsentationen trat, entwickelte sich die Veranstaltung zu einem der intellektuell intensivsten Treffen auf der IROS.

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