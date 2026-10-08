Frankreich auf den Barrikaden: Auch die Anleihemärkte drücken

Die Protestbewegung, die nun in ihre dritte Woche geht, hat tiefe Spannungen in Frankreich offengelegt: Einerseits fordern die Bürger Investitionen in die maroden öffentlichen Dienstleistungen, andererseits steht die klamme Regierung unter dem Druck der Anleihemärkte, ihre Schulden und ihr Defizit zu reduzieren.

Laut Angaben des Bildungsministeriums ging die Zahl der Schulblockaden allmählich zurück. Morgens waren 224 Schulen geschlossen, mittags nur noch 157, was bedeutet, dass 96 Prozent der Schulen geöffnet waren.

Die französischen Probleme beginnen inzwischen über die Staatsanleihen hinaus auf den Euro durchzuschlagen. Die Sorgen um Frankreich sind neben den Entwicklungen in Spanien, zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor für den Euro geworden.

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Hedgefonds leiten Panikvekäufe ein

Für Turbulenzen am Anleihemarkt sorgten dann die Marktteilnehmer selbst: Taula Capital Management, Balyasny Asset Management und weitere Unternehmen hatten sich laut Insidern massiv auf Carry-Trades eingelassen, um von der Differenz zwischen Zinsswaps und französischen Renditen zu profitieren. Diese Positionen seien bis vor Kurzem äußerst lukrativ gewesen, doch als die französichen Anleihekurse am Donnerstag einbrachen, hätten die Unternehmen panikartig ihre Anteile verkauft, so Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Die Sorge um das französische Haushaltsdefizit und die steigende Schuldenlast ist nicht neu, aber die Anhäufung von schnell verfügbarem Geld und die erhöhte Risikokonzentration können die Schwankungen verstärken, wenn die Märkte unter Druck stehen.

Die Bank von England warnte bereits am Mittwoch, dass die hohe Hebelwirkung von Hedgefonds bei britischen Staatsanleihen den Markt anfälliger für Belastungen mache. So wie jetzt auch in Frankreich.

Dazu kommt die politische und fiskalische Instabilität, die zu einem Anstieg der langfristigen Kreditkosten auf ein Niveau geführt hat, das zuletzt 2002 erreicht wurde. Um das hohe Haushaltsdefizit zu finanzieren plant Frankreich, im Jahr 2027 mit einem Emissionsvolumen von mittel- und langfristigen Anleihen in Höhe von insgesamt 340 Milliarden Euro auf den Markt zu gehen.

Die Frage ist, ob sich dann genügend Käufer finden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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