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    Besonders beachtet!

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    Coherent Aktie stürzt brutal ab -8,00 % - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Coherent Aktie bisher Verluste von -8,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Coherent Aktie.

    Besonders beachtet! - Coherent Aktie stürzt brutal ab -8,00 % - 08.10.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Coherent aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.10.2026

    Die Coherent Aktie notiert aktuell bei 274,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,00 % nachgegeben, was einem Verlust von -23,85  entspricht. Die Talfahrt der Coherent Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 274,40, mit einem Minus von -8,00 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Coherent Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,04 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +4,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coherent auf +70,72 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

    Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,61 %
    1 Monat +9,75 %
    3 Monate -1,04 %
    1 Jahr +178,14 %
    Stand: 08.10.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Coherent Aktie

    Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,46 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -0,62 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coherent

    -9,57 %
    +3,75 %
    +9,28 %
    -1,67 %
    +179,86 %
    +821,43 %
    +443,54 %
    +1.906,24 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS
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    Markt Bote
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