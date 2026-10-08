Coherent Aktie stürzt brutal ab -8,00 % - 08.10.2026

Die Coherent Aktie notiert aktuell bei 274,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,00 % nachgegeben, was einem Verlust von -23,85 € entspricht. Die Talfahrt der Coherent Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 274,40€, mit einem Minus von -8,00 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Coherent Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,04 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +4,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coherent auf +70,72 %.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,61 % 1 Monat +9,75 % 3 Monate -1,04 % 1 Jahr +178,14 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 08.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,46 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Coherent Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.