Börsen Update
Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.159,69 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: The Home Depot +3,28 %, Travelers Companies +2,97 %, Chevron Corporation +2,80 %, McDonald's +2,42 %, Microsoft -2,03 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,16 %, Amazon -2,26 %, Caterpillar -2,10 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 30.677,41 PKT und fällt um -1,56 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +3,55 %, Take-Two Interactive Software +3,37 %, O'Reilly Automotive +2,61 %, Old Dominion Freight Line +2,58 %, Coca-Cola Europacific Partners +2,50 %
Flop-Werte: Arm Holdings -7,39 %, Nebius Group Registered (A) -7,29 %, CoreWeave Registered (A) -7,18 %, Astera Labs -6,89 %, Intel -6,63 %
Der US 500 steht bei 7.746,95 PKT und verliert bisher -0,69 %.
Top-Werte: Chipotle Mexican Grill +6,99 %, CoStar Group +6,55 %, GoDaddy Registered (A) +5,73 %, Philip Morris International +5,01 %, Rollins +4,71 %
Flop-Werte: Coherent -8,00 %, Intel -6,63 %, Vistra -6,36 %, Super Micro Computer -5,99 %, Lumentum Holdings -5,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.