Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.159,69 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: The Home Depot +3,28 %, Travelers Companies +2,97 %, Chevron Corporation +2,80 %, McDonald's +2,42 %, Microsoft -2,03 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,16 %, Amazon -2,26 %, Caterpillar -2,10 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 30.677,41 PKT und fällt um -1,56 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +3,55 %, Take-Two Interactive Software +3,37 %, O'Reilly Automotive +2,61 %, Old Dominion Freight Line +2,58 %, Coca-Cola Europacific Partners +2,50 %

Flop-Werte: Arm Holdings -7,39 %, Nebius Group Registered (A) -7,29 %, CoreWeave Registered (A) -7,18 %, Astera Labs -6,89 %, Intel -6,63 %

Der US 500 steht bei 7.746,95 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Chipotle Mexican Grill +6,99 %, CoStar Group +6,55 %, GoDaddy Registered (A) +5,73 %, Philip Morris International +5,01 %, Rollins +4,71 %

Flop-Werte: Coherent -8,00 %, Intel -6,63 %, Vistra -6,36 %, Super Micro Computer -5,99 %, Lumentum Holdings -5,94 %

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