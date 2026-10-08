🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Europa spart, China produziert, Trump-Land prasst und hat KI-Blase!

    Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Energiekrise aber schürt Inflation und damit steigende Zinsen - und dadurch gerät das ganze Konstrukt ins Wanken!

    Europa investiert in den USA, das Geld geht vorwiegend in die amerikanische KI-Blase, während China nach seiner geplatzten Immobilien-Blase und dem Handelskrieg von Trump immer mehr produziert und nach Europa exportiert. Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Energiekrise aber schürt Inflation und damit steigende Zinsen - und dadurch gerät das ganze Konstrukt ins Wanken! Die steigenden Zinsen gefährden die durch immense Schulden aufgepumpte KI-Blase in den USA - und gefährden darüber Frankreich, das wie Trump-Land über seine Verhältnisse gelebt hat und reformunwillig ist. Europa wiederum verliert durch die übermächtige, teils durch staatliche Subventionen gestützte Konkurrenz aus China seine industrielle Substanz - was perspektivisch dazu führt, dass die Ersparnisse nicht mehr in die USA exportiert werden..

     

    Das Video "Europa spart, China produziert, Trump-Land prasst und hat KI-Blase! Marktgeflüster" sehen Sie hier..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Europa spart, China produziert, Trump-Land prasst und hat KI-Blase! Europa investiert in den USA, das Geld geht vorwiegend in die amerikanische KI-Blase, während China nach seiner geplatzten Immobilien-Blase und dem Handelskrieg von Trump immer mehr produziert und nach Europa exportiert
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     