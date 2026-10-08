Marktgeflüster
Europa spart, China produziert, Trump-Land prasst und hat KI-Blase!
Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Energiekrise aber schürt Inflation und damit steigende Zinsen - und dadurch gerät das ganze Konstrukt ins Wanken!
Europa investiert in den USA, das Geld geht vorwiegend in die amerikanische KI-Blase, während China nach seiner geplatzten Immobilien-Blase und dem Handelskrieg von Trump immer mehr produziert und nach Europa exportiert. Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Energiekrise aber schürt Inflation und damit steigende Zinsen - und dadurch gerät das ganze Konstrukt ins Wanken! Die steigenden Zinsen gefährden die durch immense Schulden aufgepumpte KI-Blase in den USA - und gefährden darüber Frankreich, das wie Trump-Land über seine Verhältnisse gelebt hat und reformunwillig ist. Europa wiederum verliert durch die übermächtige, teils durch staatliche Subventionen gestützte Konkurrenz aus China seine industrielle Substanz - was perspektivisch dazu führt, dass die Ersparnisse nicht mehr in die USA exportiert werden..
Das Video "Europa spart, China produziert, Trump-Land prasst und hat KI-Blase! Marktgeflüster" sehen Sie hier..