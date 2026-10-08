JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 20:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 4,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

