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    JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft SGL Carbon auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 5,35EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 20:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Henrik Paganetty
    Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 5,50
    Kursziel alt: 4,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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