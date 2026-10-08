RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 29,75EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 20:13 Uhr) gehandelt.





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