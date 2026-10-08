Westwing beschließt Aktienrückkauf – was das für Anleger bedeutet
Westwing setzt auf eigene Aktien: Bis Ende März 2027 will das Unternehmen bis zu 640.000 Anteile zurückkaufen. Dafür stehen maximal 10 Millionen Euro bereit.
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- Westwing Group SE hat einen Aktienrückkauf beschlossen:
- Das Unternehmen plant, bis zu 640.000 eigene Aktien zurückzukaufen – rund 3,26 % des Grundkapitals.
- Für den Rückkauf sind maximal 10 Millionen Euro vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten.
- Das Programm läuft vom 12. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027.
- Der Kauf erfolgt über die Börse auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2026.
- Ein unabhängiges Kreditinstitut führt die Käufe nach den geltenden Safe-Harbour-Regeln durch; Transaktionen werden wöchentlich veröffentlicht.
- Westwing hält bereits 1.324.161 eigene Aktien, entsprechend rund 6,73 % des Grundkapitals, und kann das Programm jederzeit aussetzen oder beenden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026, bei Westwing ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,26 % im
Plus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,900EUR das entspricht einem Minus von -0,77 % seit der Veröffentlichung.
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