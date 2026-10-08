Besonders beachtet!
NVIDIA Aktie heute im Minus (205,80€) - 08.10.2026
Die NVIDIA Aktie notiert am 08.10.2026 mit -2,97 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.
NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026
Rote Vorzeichen bei NVIDIA: Der Kurs rutscht um -2,97 % auf 205,80€ ab. Es bleibt ungemütlich für NVIDIA: Nach einem Rückgang von -0,19 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,97 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,01 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +28,77 % gewonnen.
NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,13 %
|1 Monat
|+3,25 %
|3 Monate
|+20,01 %
|1 Jahr
|+29,24 %
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,98 Bil. € wert.
Im Minus - Starke Verluste bei KI-Werten wegen OpenAI-Umsatz
Massive Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers …
Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Bürgermeister von Paris bis Freetown machen die Smart City Expo zum wichtigsten globalen Städtegipfel des Jahres 2026
BARCELONA, Spanien, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zu Städten und städtischer Innovation, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, bringt vom 3. bis 5. …
Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,38 %. Intel notiert im Minus, mit -6,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,63 %. Broadcom verliert -4,46 %
Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.