NVIDIA Aktie heute im Minus (205,80€) - 08.10.2026

Rote Vorzeichen bei NVIDIA: Der Kurs rutscht um -2,97 % auf 205,80€ ab. Es bleibt ungemütlich für NVIDIA: Nach einem Rückgang von -0,19 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,97 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,01 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +28,77 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat +3,25 % 3 Monate +20,01 % 1 Jahr +29,24 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 08.10.2026, 20:36 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,98 Bil. € wert.

Massive Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

BARCELONA, Spanien, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zu Städten und städtischer Innovation, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, bringt vom 3. bis 5. …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,38 %. Intel notiert im Minus, mit -6,15 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,63 %. Broadcom verliert -4,46 %

Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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