🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adobe Aktie gewinnt an Wert - 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die Adobe Aktie, bisher, um +1,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe Aktie gewinnt an Wert - 08.10.2026
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Adobe aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Mit einer Performance von +1,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Adobe Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,68 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,49 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adobe!
    Long
    223,64€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    248,87€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Adobe investiert war, konnte einen Gewinn von +8,80 % verbuchen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,99 % verloren.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat -7,49 %
    3 Monate +8,80 %
    1 Jahr -30,17 %
    Stand: 08.10.2026, 20:37 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,71 Mrd. € wert.

    ARIS verstärkt sein globales Führungsteam mit drei Ernennungen in leitenden Positionen, um das Wachstum bis 2027 voranzutreiben


    ARIS, der weltweit führende Anbieter von Process Context für Unternehmens-KI, gab heute drei neue Ernennungen in Führungspositionen bekannt, um die Dynamik im Hinblick auf das Jahr 2027 zu stärken und seine Strategie voranzutreiben, mit der …

    US-Regierung schließt Microsoft aus Visa-Programm aus


    Die US-Regierung wirft dem Software-Riesen Microsoft den Missbrauch des Verfahrens vor, das qualifizierten ausländischen Fachkräften die Einwanderung in die USA ermöglicht. Im vergangenen Jahr habe der Windows-Konzern 6.000 amerikanische …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,25 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,10 %. Microsoft verliert -1,51 % Oracle notiert im Minus, mit -5,30 %.

    Adobe Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adobe Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adobe Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Adobe

    +2,16 %
    -0,35 %
    -6,65 %
    +9,78 %
    -29,54 %
    -57,11 %
    -57,78 %
    +117,02 %
    +4.369,70 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
    Adobe direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Adobe Aktie gewinnt an Wert - 08.10.2026 Am 08.10.2026 ist die Adobe Aktie, bisher, um +1,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     