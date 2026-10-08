Adobe Aktie gewinnt an Wert - 08.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Mit einer Performance von +1,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Adobe Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,68 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,49 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Adobe investiert war, konnte einen Gewinn von +8,80 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -1,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,99 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,25 % 1 Monat -7,49 % 3 Monate +8,80 % 1 Jahr -30,17 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 08.10.2026, 20:37 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,71 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,25 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,10 %. Microsoft verliert -1,51 % Oracle notiert im Minus, mit -5,30 %.

Adobe Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Adobe Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Adobe Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.