Microsoft Aktie unter Verkaufsdruck - 08.10.2026

Die Microsoft Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,51 % auf 466,20€. Damit verliert die Aktie -7,15 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,21 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microsoft einen Anstieg von +13,23 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,72 % 1 Monat +9,37 % 3 Monate +37,21 % 1 Jahr +3,68 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 08.10.2026, 20:37 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Apple notiert im Plus, mit +0,86 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,10 %. IBM legt um +1,20 % zu Oracle notiert im Minus, mit -5,30 %.

Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.