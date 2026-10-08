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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie unter Verkaufsdruck - 08.10.2026

    Kursbewegung von -1,51 % bei Microsoft am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie unter Verkaufsdruck - 08.10.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.10.2026

    Die Microsoft Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,51 % auf 466,20. Damit verliert die Aktie -7,15  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,21 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microsoft einen Anstieg von +13,23 %.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,72 %
    1 Monat +9,37 %
    3 Monate +37,21 %
    1 Jahr +3,68 %
    Stand: 08.10.2026, 20:37 Uhr

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    More Power, More Future-Proofed Rooms for the AI Revolution


    Today, Logitech unveiled the largest enterprise product launch in company history, engineered to equip companies for the AI revolution. Headlined by Logitech Rally Bar 2, Rally System 2 Pro, and Sound Shape technology, the new portfolio brings …

    Bürgermeister von Paris bis Freetown machen die Smart City Expo zum wichtigsten globalen Städtegipfel des Jahres 2026


    BARCELONA, Spanien, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Der Smart City Expo World Congress  (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zu Städten und städtischer Innovation, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, bringt vom 3. bis 5. …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Apple notiert im Plus, mit +0,86 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,10 %. IBM legt um +1,20 % zu Oracle notiert im Minus, mit -5,30 %.

    Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microsoft

    -1,71 %
    +2,42 %
    +9,04 %
    +36,80 %
    +3,37 %
    +50,87 %
    +82,36 %
    +802,58 %
    +1.949,56 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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