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Microsoft Aktie unter Verkaufsdruck - 08.10.2026
Kursbewegung von -1,51 % bei Microsoft am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.
Microsoft Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.10.2026
Die Microsoft Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,51 % auf 466,20€. Damit verliert die Aktie -7,15 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +37,21 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microsoft einen Anstieg von +13,23 %.
Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,72 %
|1 Monat
|+9,37 %
|3 Monate
|+37,21 %
|1 Jahr
|+3,68 %
Informationen zur Microsoft Aktie
Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Bil. € wert.
Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Apple notiert im Plus, mit +0,86 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,10 %. IBM legt um +1,20 % zu Oracle notiert im Minus, mit -5,30 %.
Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.