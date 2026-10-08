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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 08.10.2026

    Am 08.10.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -6,65 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 08.10.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026

    Die Arm Holdings Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,65 % auf 245,50. Damit verliert die Aktie -17,50  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Arm Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,65 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Arm Holdings abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,29 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +160,87 % gewonnen.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,82 %
    1 Monat +11,06 %
    3 Monate -6,29 %
    1 Jahr +77,23 %
    Stand: 08.10.2026, 20:38 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 263,26 Mrd. € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die Arm Holdings Aktie?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -7,03 %
    -6,82 %
    +11,06 %
    -6,29 %
    +77,23 %
    +382,35 %
    +307,50 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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